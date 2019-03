Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der globale Zementsektor sei geprägt von konkreten Chancen aber nur gemischten Ausblicken, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Heidelbergern scheine die Bewertung stützend zu wirken. Wegen einer vergleichsweise schwachen operativen Entwicklung halte er einen Abschlag zur Konkurrenz aber für gerechtfertigt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 09:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

