Interimsmanager sind Retter in der Not oder heilsbringende Innovatoren. Ist ihre Aufgabe erledigt, gehen sie ohne Wenn und Aber. Warum die Krisenmanager in Deutschland immer häufiger zum Einsatz kommen.

Als Marei Strack vor mehr als 20 Jahren aus einem Großkonzern ausschied, fühlte sie sich wieder wie kurz nach dem Studium. Eines hatte sich seitdem aber verändert: Sie wusste, was sie wollte, nämlich Führungsverantwortung und spannende Probleme lösen. Schwierige Projekte reizten sie. Doch je höher die Erwartungen an ihren künftigen Job, desto schwieriger wurde die Suche. Schließlich wurde ihr klar: als Managerin auf Zeit selbständig tätig zu sein, ist für sie die Lösung.

Heute ist Stracks Profession ein Trendberuf und als Interim-Management bekannt. Mit einem Manager auf Zeit kaufen Firmen für verschiedenste Bedarfssituationen Expertise und Erfahrung ein, die sie selbst nicht haben. Die Einsätze reichen von der Projektleitung für die Planung eines Gebäudes bis zur Begleitung und Umsetzung von Digitalisierungsprozessen. Manchmal sollen Interimsmanager auch übergangsweise Vakanzen bei Führungspositionen im Unternehmen besetzen, bis eine neue Führungskraft gefunden ist.

Interimsmanager sind hoch spezialisierte Einsatzkräfte, die innerhalb kürzester Zeit bedeutende Entscheidungen treffen, jeden Tag lange arbeiten und hohen Erwartungsdruck im Nacken spüren. Doch es lohnt sich. "Diesen Job machen Menschen, die einen Unterschied machen wollen", sagt Co-Chef und Mitgründer Rainer Nagel vom Interim-Management-Anbieter Atreus. Deshalb werde der Job als Interimsmanager auch beliebter.

Interimsmanager sind in Deutschland so gefragt wie nie. Für 2018 zählt die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management 9750 Tätige in diesem Trendberuf. Parallel steigt die Anzahl der Aufträge im Projektmarkt. Der Aufbau eines Logistikzentrums ist ein typisches Beispiel: Es muss nur einmal gebaut werden - ist es fertig, wird der Projektmanager nicht länger gebraucht. Ein Festangestellter müsste neue Aufgaben bekommen, ein Interimsmanager hingegen verlässt das Unternehmen ohne Abfindung oder Umschulung. Auch wenn ein Unternehmen sich beispielsweise scheinbar hoffnungslos bei einem Projekt verrannt hat, räumt ein Interimsmanager auf.Das wahre Ausmaß der Einsätze wird meist erst im Laufe der Zeit sichtbar. Atreus-Interimsmanager Jürgen Theis weiß mittlerweile, was es bedeuten kann, wenn Unternehmen anfragen,

