Katar verpflichtet sich zum fairen Wettbewerb und die EU zu einer Öffnung des Zugangs zu Flughäfen. Katar wurde des unlauterem Wettbewerb bezichtigt.

Die Europäische Union (EU) besiegelt mit dem Golfemirat Katar ein Flugrechteabkommen mit neuen Regeln für fairen Wettbewerb und Sozialstandards. Der Vertrag sei der erste seiner Art mit einem Land am Persischen Golf und enthalte Regeln, die weit über die üblichen Vereinbarungen eines Flugrechtepakts hinaus gingen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

Im Gegenzug verpflichten sich die EU-Staaten, ihre Flughäfen - falls nicht schon geschehen - komplett für Fluglinien aus dem Emirat zu öffnen. Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Belgien müssten noch nachziehen und hätten fünf ...

