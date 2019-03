Stromversorgung zu entwickeln, ist keine triviale Aufgabe. Anforderungen an Leistungsdichte und Wirkungsgrad sind zu bewältigen, insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten. Hochzuverlässige Stromversorgungen für den Outdoor-Bereich sowie für Luft-/Raumfahrt-Anwendungen erhöhen den Entwicklungsaufwand noch einmal deutlich, denn sie müssen unter extremen Umgebungsbedingungen funktionieren und besonders strenge EMV-Standards erfüllen, teilweise auch anwendungsspezifische Sonderanforderungen.

Solche Systeme müssen möglichst leicht sein, was oft in Konflikt mit anderen Anforderungen steht. So kann beispielsweise eine höhere Leistungsdichte zu Problemen beim Temperaturmanagement führen.

Verluste identifizieren und minimieren

Für eine Größen- und Dichteoptimierung von Stromversorgungssystemen sind Schaltungsbereiche und Bauteile zu identifizieren, an denen Leistungsverluste auftreten. Der Fokus liegt dann darauf, Ineffizienzen zu minimieren oder zu eliminieren. Bild 1 zeigt die wichtigsten Funktionsblöcke einer typischen Stromversorgung herkömmlicher Bauart. In jeder dieser sieben Schaltungsstufen treten Leistungsverluste auf.

Der Entwickler hat keinen Einfluss darauf, an welcher Energiequelle das Gerät bei späterer Benutzung arbeiten wird. Durch universelle Dimensionierung der ersten Stufe (Störfilter, Bild 1) entstehen hier Verluste durch den ohmschen Widerstand der Induktivitäten; sie sind proportional zu I2·R und lassen sich nur durch einen größeren Drahtquerschnitt verringern. Eine Halbierung der Spannungen in dieser Stufe bedingt - bei gegebener Leistung - zwangsläufig eine Verdoppelung der Stromstärke und somit eine Vervierfachung des Leistungsverlustes. Deshalb sollte die Versorgungsspannung möglichst hoch sein.

Auch der Brückengleichrichter in der zweiten Stufe der Stromversorgung verursacht Leistungsverluste aufgrund des Spannungsabfalls über jeder der vier Dioden. Ein Vollwellengleichrichter hat den zusätzlichen Nachteil, dass zwei Dioden in Reihe geschaltet sein müssen, um beide Halbwellen gleichzurichten. Die damit verbundenen Verluste lassen sich durch Verwendung von Hochleistungsdioden wie beispielsweise Wide-Bandgap-Typen (weite Bandlücke) aus Siliziumkarbid (SiC) reduzieren.

Ineffizienz durch Spannungsabfälle und Schaltvorgänge

Die dritten Stufe, die Leistungsfaktorkorrektur (PFC, Power Factor Correction), setzt die Eingangsspannung auf einen höheren Wert im Zwischenkreis, üblicherweise 360 bis 400 VDC. Innerhalb der PFC-Schaltung treten in mehreren Bereichen Leistungsverluste auf: resistive Verluste in der Speicherinduktivität; resistive und Schaltverluste durch den RDS(on) des Q-FET-Schalters sowie Schalt- und Durchlassspannungsverluste in der Gleichrichterdiode. Eine Erhöhung der Arbeitsspannung reduziert die Verluste in dieser Stufe, die im Wesentlichen proportional zu I2·R sind.

Stufe vier ist die Treiberschaltung für den Haupttransformator, der die galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang bewirkt. Die Verluste in dieser Stufe setzen sich zusammen aus Schaltverlusten in den FETs sowie resistiven und Schaltverlusten durch den RDS(on) der FETs. In der fünften Stufe (Transformator) entstehen Verluste in den Primär- und ...

