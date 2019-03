ROUNDUP 2: China und USA machen Fortschritte in Handelskonflikt - Gipfel geplant

PEKING - China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert und damit die Börsen in Asien beflügelt. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Die Börsen in Ostasien reagierten positiv: Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,02 Prozent auf 21 822,04 Punkte. Der CSI-300-Index, in dem die 300 wichtigsten Werte vom chinesischen Festland zu finden sind, gewann 1,18 Prozent auf 3794,10 Punkte.

Kreise: China will Umsatzsteuer zur Konjunkturstützung senken

FRANKFURT - Die politische Führung Chinas will der schwächelnden Wirtschaft informierten Kreisen zufolge mit einer Steuersenkung unter die Arme greifen. Es werde erwogen, den höchsten der drei bestehenden Umsatzsteuersätze um drei Prozentpunkte zu verringern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Bezug auf eine informierte Person. Die Reduzierung könnte schon in dieser Woche öffentlich gemacht werden, wenn sich die politische Führung zum Nationalen Volkskongress in Peking trifft.

Eurozone: Sentix-Konjunkturstimmung hellt sich überraschend stark auf

FRANKFURT - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschend stark verbessert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 1,5 Punkte auf minus 2,2 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Indikators nach sechs Rückgängen in Folge. Im Februar war er noch auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen.

ROUNDUP: Heil bei Grundrente kämpferisch - Tiefensee stellt Koalition infrage

BERLIN - Ungeachtet des klaren Neins der CDU zu seinem Plan für eine Grundrente zeigt sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kämpferisch. "Ich werde die Grundrente durchsetzen", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich werde im Mai einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, der drei bis vier Millionen Menschen zielgenau helfen wird." Verdi-Chef Frank Bsirske warnte vor einem Scheitern der Pläne. Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee stellte den Fortbestand der großen Koalition in Frage, falls in der Konstellation keine SPD-Politik mehr möglich sein.

ROUNDUP 2: Schwache Gebiete 'aufgeben'? Ost-Studie erregt Widerspruch

BERLIN - Der Harz wird nie wie München werden. Reint Gropp meint, dass man das einigen Leuten durchaus nochmal sagen muss. "Dieses Bestehen auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland hat in die Irre geführt." Bald 30 Jahre nach dem Mauerfall rechnet der Ökonom mit drei Jahrzehnten Wirtschaftspolitik im Osten ab - und sein Befund dürfte Landräten und Ministerpräsidenten nicht gefallen. Vor allem denen nicht, die im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg in den Wahlkampf ziehen.

USA: Bauausgaben fallen überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Dezember überraschend gefallen. Die Ausgaben seien im Monatsvergleich um 0,6 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im November waren die Bauausgaben noch um 0,8 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Warten auf Guaidó: Venezuelas Interimspräsident will nach Hause

CARACAS - Nach einer Tournee durch Südamerika bereitet sich der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó auf eine triumphale Rückkehr in seine Heimat vor. Er rief zu Großdemonstrationen im ganzen Land gegen die sozialistische Regierung seines Kontrahenten Nicolás Maduro auf. "In diesem Moment bin ich auf dem Weg nach Hause", sagte er in einer am Montag veröffentlichten Audio-Botschaft. "In wenigen Stunden bin ich wieder bei den Männern und Frauen, die ich am meisten bewundere."

ROUNDUP/Huawei-Affäre: China beschuldigt zwei Kanadier der Spionage

PEKING - China hat zwei festgehaltene Kanadier der Spionage beschuldigt. Beide waren festgesetzt worden, nachdem die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada festgenommen worden war. Diplomaten und Kritiker vermuten Vergeltung und werfen China "Geiseldiplomatie" vor. Nur drei Tage nach der grundsätzlichen Entscheidung der kanadischen Regierung, dass die Tochter des Konzerngründers auf Ersuchen der USA ausgeliefert werden kann, erhoben die Behörden in Peking am Montag die Spionagevorwürfe.

Griechenland legt erstmals seit 2010 zehnjährige Anleihe auf

ATHEN - Griechenland hat erstmals seit Beginn der Finanzkrise den Verkauf einer zehnjährigen Staatsanleihe in die Wege geleitet. Dies berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Montag unter Berufung auf die griechische Schuldenagentur PDMA. Auf diesem Weg sollten etwa zwei bis drei Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen werden.

ROUNDUP/Presse: Zweifel an baldigem Durchbruch im Brexit-Streit

LONDON/BRÜSSEL - Die Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Brexit-Streit könnten einem Medienbericht zufolge verfrüht sein. Wie der britische "Telegraph" am Montag berichtete, zeichnet sich bei den Nachverhandlungen in Brüssel kein Ergebnis ab, das die Forderungen der Brexit-Hardliner in London zufriedenstellen dürfte.

ROUNDUP: Südkorea will zwischen USA und Nordkorea vermitteln

SEOUL/PEKING - Nach dem ergebnislosen Abrüstungsgipfel zwischen den USA und Nordkorea in Hanoi will sich die südkoreanische Regierung als Vermittlerin anbieten. Unter Vorsitz des Präsidenten Moon Jae In tagte am Montag in Seoul der nationale Sicherheitsrat Südkoreas. Ziel war es, einen weiteren Dialog über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms anzustoßen.

Eurozone: Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise zu Beginn des Jahres etwas stärker als erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich seien die Preise im Januar um 3,0 Prozent geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einer etwas niedrigeren Rate von 2,9 Prozent gerechnet. Im Dezember hatte die Rate ebenfalls 3,0 Prozent betragen, nachdem sie im November noch deutlich höher bei 4,0 Prozent gelegen hatte.

Inflationsrate in Türkei bleibt vor Kommunalwahlen auf hohem Niveau

ISTANBUL - Knapp einen Monat vor den wichtigen Kommunalwahlen kämpft die Türkei weiter mit stark steigenden Preisen. Die Inflationsrate ist zwar leicht gesunken, sie bleibt aber auf einem hohen Niveau. Im Februar lag die Jahresteuerung bei 19,67 Prozent, wie das Statistikamt in Ankara am Montag mitteilte. Im Januar lag die Rate bei 20,35 Prozent.

SNB erzielt 2018 Verlust von 14,9 Milliarden Franken

BERN - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 14,9 Milliarden Franken erzielt. Der Verlust auf den Fremdwährungspositionen betrug konkret 16,3 Milliarden Franken, wie die SNB am Montag mitteilte. Die Zahlen entsprechen ziemlich genau den bereits im Januar publizierten provisorischen Zahlen.

Umfrage: Vielen Verbrauchern geht es besser als vor fünf Jahren

FRANKFURT - Vielen Deutschen geht es nach eigener Einschätzung heute finanziell besser als vor fünf Jahren. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Dabei gaben 39 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik an, ihre finanzielle Situation habe sich zwischen 2013 und 2018 verbessert. Nur jeder fünfte Teilnehmer sagte, dass es ihm mit Blick auf seine Vermögenslage schlechter gehe.

USA und Südkorea beginnen neues Militärmanöver

SEOUL - Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben nach der Einstellung ihrer bisher größten gemeinsamen Militärmanöver eine kleinere Kommandoübung gestartet. Das Manöver "Dong Maeng" (Allianz) habe wie geplant begonnen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag mit. Es soll bis zum 12. Februar dauern.

