Sunnyvale, Kalifornien (ots) - CrowdStrike, der führende Anbieter für Cloud-basierten Endgeräteschutz, gab heute die Markteinführung von CrowdStrike Falcon for Mobile bekannt, der ersten Enterprise-EDR-Lösung (Endpoint Detection und Response) für mobile Geräte. Basierend auf CrowdStrikes bewährter EDR-Technologie für Endgeräte im Enterprise-Ökosystem ermöglicht Falcon for Mobile Sicherheitsteams nun die Suche nach Bedrohungen auf mobilen Geräten. So gewährt es einen einzigartigen Einblick in bösartige oder auch versehentliche Zugriffe auf sensible Unternehmensdaten ohne die Geräteleistung und den Datenschutz zu beeinträchtigen.



Durch die Nutzung der Cloud-nativen-Plattform von CrowdStrike und deren Single Agent-Architektur ist es Kunden nun möglich, ihre Investitionen in CrowdStrike Falcon für den mobilen EDR-Schutz nahtlos zu erweitern. Die Sicherheitsteams können durch den Echtzeit-Einblick in die Aktivitäten auf mobilen Geräten Bedrohungen schnell identifizieren, untersuchen und beheben. Die umfassende mobile Lösung integriert auch die Falcon Threat Intelligence und Falcon OverWatch zur proaktiven Suche nach mobilen Bedrohungen rund um die Uhr.



"Wir bauen die Falcon-Plattform weiter aus und nutzen ihre Cloud-native-Architektur, um weitere Endgeräte zu schützen und Sicherheitslücken auf jeder Plattform zu stoppen - egal ob auf Workstations, Servern, Cloud Workloads, Containern oder jetzt auch mobilen Geräten", sagte George Kurtz, Mitgründer und CEO von CrowdStrike. "Ab heute können Kunden nun die Funktionen der Falcon-Plattform - EDR, Managed Threat Hunting, Single-Agent-Architektur und Threat-Telemetrie - nutzen, um mobile Enterprise-Geräte effektiv zu schützen."



Cloud und Mobilität haben die Arbeitsroutinen völlig verändert - sie sind durch Geschwindigkeit und Flexibilität geprägt. Arbeitnehmer sind mehr denn je auf Anwendungen angewiesen, die jederzeit und überall auf vertrauliche Informationen von mehreren Geräten aus zugreifen. Das setzt Unternehmen einem weiteren Gefahrenvektor aus, denn den Sicherheitsteams fehlt wegen mangelnder und schwer implementierbarer Lösungen der Einblick in die potentiell bedrohlichen Aktivitäten auf Mobilgeräten.



"Mobile Endgeräte sind ein wachsender Angriffsvektor, doch bisher bestand nur unzureichender Schutz für die Millionen von Geräten, die täglich auf Unternehmensnetzwerke zugreifen. Insbesondere die wachsende Notwendigkeit, große Mengen an Unternehmensdaten an BYOD-Geräte (bring your own device) zu liefern, stellt eine Gefahr für Unternehmen dar. Durch die Verwendung unterschiedlicher Lösungen mit geringer oder keiner Integration zwischen dem mobilen Endpunkt und den Tools zum Unternehmensschutz sind Sicherheitslücken in Organisationen entstanden, die Angreifer gezielt ausnutzen können", sagte Frank Dickson, Research Vice President, IDC. "Falcon for Mobile schließt eine wachsende Lücke in der Unternehmenssicherheit, indem es einen noch nie dagewesenen Zugang zu mobilen Endgeräte-Aktivitäten bietet und es Organisationen ermöglicht, schädliche Muster proaktiv zu erkennen, zu bekämpfen und damit ihren allgemeinen Sicherheitsstatus zu verbessern."



Die Hauptvorteile von Falcon for Mobile für Kunden:



- Sichtbarkeit - Sicherheitsteams haben ausreichend Einblick in die Android- und iOS-Endgeräte ihrer Organisation, um sensible Unternehmensdaten zu schützen. - Proaktives Threat Hunting - Erstmals für mobile Endgeräte verfügbar. - Überwachung des Verhaltens von Unternehmensanwendungen - Sicherheitsteams erhalten neue Einblicke in Daten, die es ihnen ermöglichen, auf Android- und iOS-Geräten böswillige Aktivitäten in unternehmenskritischen Anwendungen schneller aufzudecken. - Single Interface - Für eine schnelle und umfassende Investigation von Angriffen. - Privacy by Design - Persönliche Anwendungen auf dem Gerät, wie beispielsweise Textnachrichten, E-Mails, Fotos oder Browserverläufe werden nicht überwacht. - Schlanker Agent - Die Sensoren für Android und iOS sind hochperformant und schlank, sodass sie die Endgeräte kaum beeinflussen (z. B. Batterielaufzeit). - Einfache Integration - Integration in die CrowdStrike Falcon Plattform erlaubt einfaches Nutzen von Threat Intelligence und OverWatch.



CrowdStrike hat zudem kürzlich den CrowdStrike Store auf den Markt gebracht. Er bildet das erste einheitliche Cloud-Security-Ökosystem, das die CrowdStrike Falcon-Plattform für Anwendungen von Drittanbietern öffnet und es Kunden ermöglicht, geprüfte Partneranwendungen und Add-ons zur Falcon-Plattform zu entdecken, testen, erwerben und einzusetzen.



Über CrowdStrike



CrowdStrike ist der führende Anbieter von Cloud-basiertem Schutz für Endgeräte. Die CrowdStrike Falcon Plattform verhindert mithilfe von künstlicher Intelligenz Angriffe auf Endgeräte im oder außerhalb des Netzwerks und bietet sofortigen Schutz und Transparenz im gesamten Unternehmen. Sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Durch ihre Cloud-Infrastruktur und die Single-Agent-Architektur reduziert die Plattform Komplexität, erleichtert die Verwaltung und erhöht die Skalierbarkeit. CrowdStrike betreut Kunden aus fast allen Industrien und Branchen, darunter führende Finanzinstitutionen, Energieunternehmen und Gesundheitsversorger. Insgesamt werden Lösungen des Unternehmens in 176 Ländern eingesetzt. CrowdStrike wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.crowdstrike.com.



