Seit dem Hoch am 5. Februar befindet sich die Facebook-Aktie in einer Korrekturbewegung, die zu einem Rücksetzer um etwas mehr als 5 Prozent geführt hat. Zuvor hatte die Aktie deutlich zulegen können. Im Januar erreichte das Soziale Netzwerk eine Performance von 24,11 Prozent, was statistisch gesehen dem drittbesten Monat der Kurshistorie entspricht. Nur im November 2012 und im Juli 2013 erreichte die Aktie eine noch bessere Performance mit Kursgewinnen von 28,76 bzw. 47,24 Prozent.

Quartalszahlen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...