Einem Medienbericht zufolge könnte das Methacrylat-Geschäfts von Evonik einen Abnehmer gefunden haben. Ein Finanzinvestor will die Sparte übernehmen.

Der Finanzinvestor Advent steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Methacrylat-Geschäfts von Evonik. Advent sei nahe an einer Unterzeichnung des Vertrages, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf drei mit der Situation vertraute Personen. Laut einem der Insider könnte die Sparte des Spezialchemie-Konzerns dabei einschließlich Schulden mit bis zu drei Milliarden ...

