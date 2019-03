Nach einer Werbetour durch die Region kehrt der selbsternannte Interimspräsident nach Venezuela zurück. Jetzt ist Präsident Maduro gefordert.

Nach einer rund eineinhalbwöchigen Reise durch Südamerika ist der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó nach Venezuela zurückgekehrt. Am Montag traf er am Flughafen Maiquetía nahe der Hauptstadt Caracas ein, wie im venezolanischen Fernsehsender VPI zu sehen war. Zahlreiche Anhänger nahmen den Oppositionsführer in Empfang. "Wir sind wieder in unserem geliebten Land", schrieb Guaidó auf Twitter.

Wenig später twitterte er, dass er durch die Sicherheitskontrollen gekommen sei. Die Botschafter mehrerer europäischer Länder, die ihn unterstützen, waren bei seiner Ankunft vor Ort.

Weil er trotz eines Ausreiseverbots Venezuela verlassen hatte, war ...

