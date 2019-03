Ein Update von "Volkswagen of America" zeigte, dass VW in den USA im Februar einen Absatzrückgang hinnehmen musste. Konkret: Den Angaben zufolge verkaufte Volkswagen of America im Februar 2019 exakt 25.706 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 3,6% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat entsprach. Bei einigen Modellen gab es herbe Rückgänge der Absatzzahlen. So hieß es beim Tiguan beim Absatz im Februar -13% gegenüber dem Vorjahresmonat auf 8.145 Fahrzeuge. Beim Passat musste Volkswagen of America ... (Peter Niedermeyer)

