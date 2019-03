Baidu ist zunächst einmal der Betreiber der größten chinesischen Suchmaschine. Doch wie der US-Konkurrent Google hat das Unternehmen auch längst das autonome Fahren als zukunftsträchtiges Segment für sich entdeckt. Und das Engagement soll laut internationaler Medienberichte in der Tat bereits in diesem Jahr weitere Früchte tragen: Sein Unternehmen werde noch 2019 ein Pilotprogramm für Robo-Taxen starten, verriet demnach Robin Li, der Gründer und Vorsitzender von Baidu, am Rande einer Konferenz ... (Achim Graf)

