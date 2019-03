DJE - Short Term Bond: Transparenz und Verständlichkeit soll künftig in der Produktpalette noch mehr im Fokus stehenNicht immer verrät der Fondsname die Intention und die Strategie des Finanzproduktes. Das dachte sich auch das Management von DJE Kapital. Rückwirkend zum 1. März 2019 wird der Rentenfons DJE - InterCash in DJE - Short Term Bond (LU0159549814) umbenannt bzw. geht in dem bereits bestehenden Rentenfonds auf. Der neue Name würde nun mehr dem Anlagekonzept entsprechen, lässt ein Beschluss des Tochterunternehmens DJE Investment S.A. verlauten.

Den vollständigen Artikel lesen ...