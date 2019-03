Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs am 1. Oktober musste die Nvidia-Aktie im vierten Quartal des vergangenen Jahres eine starke Korrektur über sich ergehen lassen. Hierbei verlor die Aktie mehr als 50 Prozent an Wert, ehe Ende Dezember ein Boden erreicht werden konnte. Nach der Jahreswende meldeten sich die Käufer zurück und starteten eine neue Aufwärtsbewegung. Diese hat die Aktie inzwischen um fast 18 Prozent ansteigen lassen und so die zuvor erlittenen Verluste etwas eindämmen können. ... (Alexander Hirschler)

