Schnelle und signifikante durchschnittliche Reduktion von Hautläsionen, 66 % (p < 0,001) und 76 % (p < 0,001) durchschnittliche Reduktion des EASI-Scores nach 4 bzw. 7 Wochen.





Schnelles und signifikantes Abklingen des schlimmsten Juckreizes und der schlimmsten Schmerzen, 57 % (p < 0,001) bzw. 61 % (p < 0,001) durchschnittliche Reduktion innerhalb von 4 Wochen.





Schnelles und signifikantes Abklingen des schlimmsten Juckreizes und der schlimmsten Schmerzen, 71 % (p < 0,001) bzw. 84 % (p < 0,001) durchschnittliche Reduktion innerhalb von 7 Wochen.

AUSTIN, Texas, March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass morgen bahnbrechende Ergebnisse der klinischen Phase-II-Studie zur Antikörpertherapie des Unternehmens mit Bermekimab, bei einem brandaktuellen Vortrag auf der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) in Washington, DC präsentiert werden. Der Vortrag mit dem Titel "Bermekimab is a Rapid and Effective Treatment for Atopic Dermatitis (AD)" (Bermekimab ist eine schnelle und wirksame Therapie für atopische Dermatitis (AD)" wird am Samstag, 2. März, um 13.10 Uhr (amerikanische Ostküstenzeit) im Ballsaal A stattfinden und wird vom internationalen Experten für Dermatologie und leitendem Forscher bei der Entwicklung von zugelassenen Therapien für atopische Dermatitis, Dr. Eric Simpson, M.C.R. Professor für Dermatologie an der Oregon Health & Science University, School of Medicine, gehalten.

Die von Dr. Simpson vorgelegten Ergebnisse zeigen, dass die Behandlung mit Bermekimab bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer AD zu einer raschen und signifikanten Verbesserung der Krankheit führte. Nach nur 7-wöchiger Behandlung zeigten 71 % der Patienten, die eine wöchentliche Behandlung mit 400 mg Bermekimab erhielten, gemessen anhand der Bewertung des Eczema Area and Severity Index (EASI) einen Rückgang der Krankheit um mindestens 75 % auf (verglichen mit 44-51 % der Patienten, die in zwei klinischen Phase-III-Studien mit dem von der FDA zugelassenen biologischen Medikament für AD nach 16-wöchiger Therapie eine Verbesserung des EASI-Scores um 75 % erzielten). Innerhalb von 7 Wochen berichteten Patienten, die das Behandlungsschema mit 400 mg Bermekimab erhielten, mithilfe der Numerischen Rating-Skala (NRS) für Juckreiz und Schmerzen selbst über eine 71%ige Reduktion des Juckreizes und eine 84%ige Schmerzreduktion (verglichen mit einer Verringerung um 36-41 % in Bezug auf den Juckreiz [die Werte zur Schmerzreduktion wurden nicht berichtet] nach 16-wöchiger Behandlung mit der bestehenden zugelassenen Therapie für AD).

John Simard, CEO von XBiotech, kommentierte dies wie folgt: "Wir sind begeistert davon, dass Dr. Simpson diese Ergebnisse morgen auf der AAD präsentieren wird. Wir gehen davon aus, dass diese Ergebnisse die Entwicklung einer neuen und sehr wichtigen Behandlung für eine in Bezug auf die Schwere der Erkrankung und die weit verbreiteten Auswirkungen auf das Leben der Menschen auf der ganzen Welt eher unterbewertete Krankheit ermöglichen werden."

In der Studie erhielten 38 Patienten in zwei Behandlungsgruppen einmal wöchentlich über die Dauer eines Behandlungsschemas von 4 bzw. 7 Wochen entweder eine niedrige (200 mg) oder eine hohe (400 mg) Dosis Bermekimab. Es gab eine statistisch und klinisch signifikante Verbesserung des Therapieansprechens für die wichtigsten Messgrößen des Schweregrads der Erkrankung in der Gruppe mit hoher gegenüber der Gruppe mit niedriger Dosis.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen mit Bezug auf Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten" "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.