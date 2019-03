Berliner Content-Infrastrukturanbieter beweist in der DACH-Region technische Kompetenz und überzeugt durch nachweisbaren Kundenerfolg hinsichtlich Content-Management-Arbeitslasten.

Contentful, eine der führenden Content-Infrastrukturen für digitale Entwicklungsteams, gab heute bekannt, die Digital Customer Experience Competency von Amazon Web Services (AWS) erreicht zu haben. Diese Auszeichnung belegt, dass Contentful mit Technologien und profundem Fachwissen die digitale Nutzererfahrung seiner Kunden erhöht. Das Unternehmen bietet durchgängige Lösungen für alle Phasen innerhalb des Lebenszyklus der digitalen Kundenbindung. Dazu gehören sowohl Content Management und Marketingautomatisierung zur Bindung potenzieller und bestehender Kunden durch die passende (digitale) Erfahrung, als auch die Integration in skalierbare eCommerce-Lösungen zur Schaffung durchgängiger Kauferlebnisse.

Contentful bietet eine Content-Infrastruktur zur skalierbaren Erstellung digitaler Touchpoints wie Websites, Apps, Alexa Skills, KI-Chatbots, eCommerce-Plattformen, Connected-Car-Systemen und In-Store-Kiosk-Lösungen. Das junge Unternehmen gehört zum Kreis der APN-Mitglieder, mit denen AWS die Competency lanciert. Durch das Erreichen der "Digital Customer Experience Competency" von AWS zeichnet sich Contentful auch als Advanced Technology Partner innerhalb des AWS Partner Network (APN) aus. Die Competency unterstreicht die spezialisierte und bewiesene technische Erfahrung sowie nachweisbaren Kundenerfolg mit besonderem Fokus auf Content-Management in der DACH-Region als auch weltweit.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Content-Infrastruktur und unsere Kompetenz durch diesen Erfolg und unsere Mitgliedschaft im AWS Partner Network anerkannt wird", meint Sascha Konietzke, CEO und Mitgründer von Contentful. "Contentful ist speziell für die Integration in den modernen, Cloud-basierten Software-Stack entwickelt worden, so dass die Nutzung von AWS eine naheliegende Entscheidung ist. Wir freuen uns darauf, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Inhalte kohärenter zu verwalten sowie ihre digitalen Produkte schneller zu liefern."

Die AWS Cloud ermöglicht es, skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Startups bis hin zu Weltkonzernen bereitzustellen. Zur Unterstützung nahtloser Integration und Implementierung dieser Lösungen hat AWS sein Kompetenzprogramm AWS Competency Program ins Leben gerufen. Damit sollen Kunden bezüglich Beratung und Technologie passende APN-Partner mit fundierter Branchenerfahrung leichter finden können.

Contentful nutzt die globale Cloud Infrastruktur von AWS mit einer Reihe verschiedener Dienste, darunter Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database (Amazon RDS), Amazon CloudFront und AWS Lambda. Contentful bietet auch eine Reihe von Integrationen zur Steigerung der Produktivität von Entwicklern, die beide Plattformen nutzen. Durch die Nutzung einer Bibliothek von Webhook-Templates zur Integration mit Amazon S3, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) und AWS Lambda können sich Entwicklungsteams direkt aus der Contentful-Web-Anwendung heraus mit AWS-Diensten verbinden.

Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, darunter Urban Outfitters, Spotify, ARD, AutoScout24 und Zalando, nutzen Contentful mit Unterstützung von AWS und lassen so ihre Inhalte auf technologisch modernster Weise in ihre digitalen Produkte einfließen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Contentful finden Sie hier.

Testen Sie das Produkt kostenlos.

Folgen Sie @Contentful auf Twitter.

Erkunden Sie die Ressourcen auf Github.

Über Contentful

Contentful bietet die grundlegende Content-Infrastruktur für digitale Produkte und Erlebnisse, indem es Inhalte über APIs zur Verfügung stellt und in einer intuitiven Web-Anwendung bearbeitbar macht. Unternehmen wie Autoscout24, Spotify, Urban Outfitters, Red Bull, Jack in the Box, Xoom/Paypal, Lenovo, Nike und viele andere verlassen sich zur Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung digitaler Inhalte auf allen möglichen Kanälen und Plattformen auf Contentful. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.contentful.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190304005166/de/

Contacts:

Pressekontakt DACH:

Speakeasy Strategies

Gerlinde Weidt

gerlinde@speakeasystrategies.com

Tel. +49 (0)821 349 60 47

Mobil: +49 (0)179 10 35 556