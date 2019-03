Die große Bitcoin-Börse Coinbase hat eingeräumt, dass Nutzerdaten an externe Quellen verkauft wurden. Dies sei auch der Hintergrund für die Übernahme von Neutrino, dem umstrittenen Analyseunternehmen.

TOP-Meldung Benutzerdaten von Bitcoin-Börse Coinbase wurden an Dritte verkauft Christine Sandler, die Direktorin für internationale Umsätze bei Coinbase, hat in einem Interview mit Cheddar eingeräumt, dass bisherige Kundendatenanbieter der Krypto-Börse die Daten von Coinbase-Nutzern an externe Quellen verkauft haben. Zudem verteidigte sie die Übernahme des ebenfalls umstrittenen Blockchain-Analysedienstes Neutrino. Am 19. Februar hatte Coinbase die Neutrino-Akquisition zum ersten Mal angekündigt. Das Unternehmen teilte mit, es werde die fortschrittlichen Blockchain-Analysetools des Startups, die Anti-Geldwäsche-Technologie (AML) und die Know-Your-Customer-Technologie (KYC) nutzen. Der Schritt wurde schnell kontrovers diskutiert, nachdem Details über die Hintergründe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...