Das Project Management Institute (PMI) gab heute bekannt, dass sein Board of Directors Sunil Prashara mit sofortiger Wirkung zum President und Chief Executive Officer (CEO) ernannt hat. In dieser neuen Rolle fungiert Sunil Prashara als vorderster Fürsprecher für die globale Organisation des PMI, die im Dienste von mehr als drei Millionen Fachleuten, die in praktisch jedem Land weltweit tätig sind, steht. In Zusammenarbeit mit dem Board of Directors wird er die Umsetzung des neuen strategischen Plans des PMI überwachen und der Vereinigung Orientierungshilfe auf dem Weg in eine Zukunft geben, in der sie Millionen von Projektfachleuten überall auf der Welt hilft, schneller in ihrer Karriere voranzukommen und Ideen zu verwirklichen.

"Seit 50 Jahren trägt das PMI zur Weiterentwicklung der Projektmanagementpraxis auf der ganzen Welt bei. Aufbauend auf diesen Erfolgen setzt PMI jetzt einen spannenden neuen Kurs für die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus", so Randall T. (Randy) Black, P. Eng., PMP, Chair des Board of Directors von PMI. "Dank seiner globalen Führungskompetenzen, seinem Know-how im Bereich der digitalen Transformation und seiner leidenschaftliche Unterstützung der Ziele des PMI eignet Sunil Prashara sich ideal als unser nächster CEO. Seine Führungszeit ist auch eine Zeit verstärkter Transparenz und Zusammenarbeit. So werden die Mitglieder, ehrenamtlichen Helfer und Stakeholder fest in die Unterstützung der Arbeit des PMI eingebunden und es wird sichergestellt, dass wir den Einfluss und den Wert des Projektmanagements weltweit vermitteln."

Sunil Prashara bringt in mehr als drei Jahrzehnten weltweit gesammelte wertvolle Erfahrungen in globalen Führungsrollen mit zu PMI. So verfügt er über eine solide Erfolgsgeschichte bei der Festlegung von Strategien, Umsetzung von groß angelegten Transformationsprogrammen und der Bewältigung von Herausforderungen in Hinblick auf Wachstum und Profit für internationale Unternehmen.

"Technologie ist dabei, die Art, wie Geschäfte gemacht werden, mit rasanter Geschwindigkeit zu verändern. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Team des PMI an der Bereitstellung einer mutigen, neuen, mehrjährigen Initiative, welche die strategische Richtung der Vereinigung schärfer definiert, die technologischen Kompetenzen des PMI zum Aufgreifen sich wandelnder Trends an Arbeitsplatz verbessert und für unsere Mitglieder, ehrenamtlichen Helfer, Ortsgruppen und Projektfachleute von beispiellosen Wert ist", so Sunil. "Als globale Führungskraft für große und komplexe Unternehmen in der ganzen Welt habe ich die Kraft, mit der professionales Projektmanagement zum Erfolg von Personen und ihren Unternehmen beiträgt, selbst miterlebt."

Vor seinem Wechsel zum PMI war Sunil der CEO von i1too Ltd in Großbritannien, ein Absatz-Akzelerator für digitale Start-ups, den er 2016 gründete und international präsent machte. Davor war er der CEO von Expereo International und bekleidete außerdem zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie und Telekommunikation. Zu seiner weitreichenden, in mehreren Funktionen, Kulturen und Regionen gesammelten Erfahrung gehören Führungsaufgaben im Vertriebs- und Betriebsbereich sowie bei der digitalen Transformation von Unternehmen wie Vodafone, Nokia, Accenture und Perot Systems (NTT). Als Führungskraft in Unternehmen hat er den Wert von Projektmanagement-Know-how zu schätzen gelernt und er versteht aus einer "Von-außen-herein"-Perspektive, wie das PMI seine globale Präsenz erweitern kann.

Über Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) ist die weltweit führende Vereinigung aller, die Projekt-, Programm- oder Portfolio-Management als ihren beruflichen Aufgabenbereich betrachten. PMI wurde 1969 gegründet und ist für mehr als drei Millionen Fachleute, die in praktisch jedem Land weltweit tätig sind, durch globale Fürsprache, Kooperation, Fortbildung und Forschung besonders wertvoll. Wir fördern Karrieren, verbessern den unternehmerischen Erfolg und arbeiten an der Reifung des Projektmanagement-Berufs durch global anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, Kurse zur beruflichen Weiterentwicklung und Networking-Gelegenheiten. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com Online-Communities, die weitere Ressourcen, bessere Tools, größere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten.

Besuchen Sie uns unter www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute.

