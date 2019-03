Camposol, der größte peruanische Avocadoexporteur für den US-Markt und der größte unabhängige Heidelbeerproduzent in Peru, wurde von MERCO (Business Monitor of Corporate Reputation) als eines der 100 verantwortungsbewusstesten und am besten geführten Unternehmen Perus im Jahr 2018 anerkannt. Foto © Camposol Das MERCO-Ranking Soziale Verantwortung...

Den vollständigen Artikel lesen ...