Premier Li Keqiang erwartet für China das niedrigste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten. Die Militärausgaben werden indes gesteigert. Sie liegen höher als das Wirtschaftswachstum.

Die chinesische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent noch langsamer wachsen. Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses am Dienstag in Peking als Ziel das niedrigste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten vor.

