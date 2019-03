Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CSU/Asyl/Spurwechsel:

Jetzt also doch: Die "Bayernkoalition" aus CSU und Freien Wählern will gut integrierte Flüchtlinge leichter in Ausbildung und Arbeit bringen und ihnen auch eine Bleibeperspektive geben. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, bedeutet aber eine scharfe Kehrtwende vor allem der CSU. Die sträubte sich im Wahlkampf noch mit Händen und Füßen gegen das kleinste Zugeständnis beim Thema "Spurwechsel". Die Angst vor der AfD war damals schon ein schlechter Ratgeber. Denn die Wähler wissen gut zu unterscheiden zwischen Regeltreue und Dogmatismus. Natürlich drängt die CSU zu Recht darauf, Asylrecht und Arbeitsmigration voneinander zu trennen. Aber eine pragmatische Linie hilft am Ende allen, den Flüchtlingen und den Betrieben./yyzz/DP/stk

