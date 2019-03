Trotz einer drohenden Festnahme ist Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó in seine Heimat zurückgekehrt. "Wir sind stärker als jemals zuvor", rief der Oppositionsführer am Montag vor Tausenden Anhängern in Caracas. Kurz zuvor war er unbehelligt von Sicherheitskräften am Hauptstadtflughafen Maiquetía gelandet. Ein Grenzbeamter habe ihn mit den Worten "Willkommen, Präsident" die Kontrolle passieren lassen, erzählte Guaidó wenig später.

Zahlreiche Anhänger Guaidós und die Botschafter mehrerer europäischer Länder nahmen den Oppositionsführer am Flughafen in Empfang. Gleichzeitig gingen im ganzen Land Menschen gegen die sozialistische Regierung von Staatschef Nicolás Maduro auf die Straße. In Caracas jubelten Guaidó viele Anhänger zu. "Das Volk steht an deiner Seite", skandierten die Regierungsgegner.

Angesichts des seit Wochen andauernden Machtkampfes ist Guaidós Rückkehr eine Provokation für Maduro. Wegen eines Ermittlungsverfahrens und einer Ausreisesperre hätte der 35-Jährige das Land eigentlich gar nicht verlassen dürfen. Nun könnte er festgenommen werden. "Wir kennen die Risiken", sagte Guaidó nach seiner Ankunft. "Das hat uns noch nie aufgehalten."

In den vergangenen Tagen hatte Guaidó mehrere Nachbarstaaten besucht und in Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Ecuador und Paraguay um Unterstützung für seine Gegenregierung geworben. "Die ganze Welt unterstützt Venezuela in seinem Kampf für Freiheit", sagte Guaidó bei der Kundgebung in Caracas./DP/zb

