Jede Branche hat ihren ganz eigenen Sprech. So auch die Werber. Inzwischen haben sie es jedoch so übertrieben, dass sie selbst nichts mehr verstehen. Eine Übersetzungshilfe fürs Werber-Kauderwelsch.

Wer jemals Zeuge einer Unterhaltung unter Medizinern oder Airline-Crews wird, bemerkt schnell, dass man dem Gespräch nur schwer folgen kann. Jeder Satz ist so durchtränkt mit Fachtermini und Branchen-Slang, dass man den Sinn nicht versteht.Die Werber konnten das schon immer gut. Doch seit einigen Jahren scheinen sie sich mit einem nie dagewesenen Schwulst an Kauderwelsch um einen Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde bewerben zu wollen. Der Clou: Inzwischen verstehen sie sich selbst nicht mehr. Zeit also, die Werber darüber aufzuklären, was sie mit ihrem grotesken Werber-Gibberish überhaupt meinen*:

360-Grad-Kommunikation: Nannte man früher schlicht "Werbung". Bedeutet zwangsläufig auch erfolglos dort anzukommen, wo man anfing.Ad Fraud: Maschinelle Bots sehen Ihre Werbung auf Fake-Seiten und Ihre Agentur erklärt Ihnen, das sei im Internet völlig normal.

Ad Tech: Moderne Alchemisten und Giftmischer, denen man besser aus dem Weg geht. Machen aus jedem Ihrer Euros in nullkommanix 15 Cent.Algorithmus: Wenn Facebook Ihnen -> Content zeigt, von dem nur Mark Zuckerberg glaubt, dass Sie ernsthaft daran interessiert sind.

Artificial Intelligence: Leitet das Ende der Menschheit ein. In Verbindung mit -> Big Data angeblich die Antwort auf alles. Meistens künstlich, selten intelligent. Wird ohnehin alle Journalisten überflüssig machen. Und Marketing erst recht. Dann brauchen wir auch diesen ganzen -> Werbesprech nicht mehr.Authentic: Sieht auf den ersten Blick täuschend echt aus, ist aber eine Täuschung. Nur Marketingleute glauben an authentische Authentizität. Dem Verbraucher ist's ohnehin schnuppe. Siehe auch -> Native.Behavioral Advertising: Auch nicht wirklich neu. Die Werbung wollte schon immer unser Verhalten in die "richtigen" Wege lenken.

Bewegtbild: Eine Folge von Bildern, die in kurzen Zeitabständen für den Betrachter die Illusion der Bewegung erzeugen. Also so etwas wie ein sich bewegendes Bild. Wie in: Film, Clip, Werbefilm, Werbespot. Kein Mensch kann Ihnen erklären, warum das heute Bewegtbild heißt.Big (Smart) Data: Viele sehr große, selten wirklich schlaue Daten, die sich gerne in Silos ansammeln, wo sie zwar unbrauchbar sind, aber für -> Data-driven Marketing dennoch täglich Verwendung finden.

Blockchain: "En Blockchain, dat is ene jroße, schwarze Raum, der hat vill Platz. Da passt janz vill Jeschräppels rein. Dat Jeschräppel jeht nie kapott und dat is immer da." (Maik Klotz)Brand Advocat: Kunde/Verbraucher, meistens ein ganz gewöhnlicher.

Brand Ambassador: Ein Verbraucher, den Marketer für loyal halten, es aber laut Marketing-Professor Byron Sharp erwiesenermaßen nicht ist.Branding: Irgendwas mit Logo.

Brand Purpose: Extrem schwülstige Aussage, wie das Unternehmen beabsichtigt, die Welt zu retten, die aber kein Verbraucher ernsthaft glaubt. Wird häufig mit Haltung verwechselt.Buzz: ...

