Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UNH: UnitedHealth am 4.3. -4,12%, Volumen 207% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 4.3. -2,81%, Volumen 203% normaler Tage , MDO: McDonalds am 4.3. -2,41%, Volumen 123% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 4.3. 0,64%, Volumen 76% normaler Tage , INL: Intel am 4.3. 1,20%, Volumen 84% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 4.3. 1,71%, Volumen 80% normaler Tage , Dow Jones: -0,79% Aktie Symbol SK Perf. DowDuPont Inc. DWDP 54.250 1.71% Intel INL 53.940 1.20% Caterpillar CAT1 138.350 0.64% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...