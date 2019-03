Am heutigen Dienstag steht die Überprüfung der Zusammensetzung von MDax und TecDax durch die Deutsche Börse an. Der Chemiekonzern Evonik legt seine Zahlen vor.

Nach einem Schluss im leichten Minus am vergangenen Montag notiert der Dax vorbörslich laut außerbörslichen Handelsplattformen bei minus 0,04 Prozent und 11.559 Punkten. Was heute für Anleger wichtig wird:

1 - Vorgaben aus den USA

An den Märkten in den USA sorgten - nach einem anfänglichen guten Start - Zahlen des Handelsministerium für Unmut unter den Anlegern. Die Bauausgaben gingen demnach um 0,6 Prozent zurück. Das war weniger als das von Analysten erwartete Plus von 0,2 Prozent. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer auf 25.819 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,4 Prozent auf 2792 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,2 Prozent auf 7577 Punkte.

2 - Handel in Asien

Konjunktursorgen haben die Tokioter Börse am Dienstag belastet. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang stellte zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses für 2019 ein langsameres Wirtschaftswachstum von 6,0 bis 6,5 Prozent in Aussicht. Zudem bremste auch das Wachstum in der chinesischen Dienstleistungsbranche einer Umfrage zufolge im Februar weiter ab. Daneben drückten enttäuschende Bausausgaben in den USA auf die Stimmung und sorgten für negative Vorgaben von der Wall Street.

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor im Vormittagshandel 0,6 Prozent auf 21.690 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,8 Prozent auf 1614 Zähler nach. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen büßte ein.

3 - Lindt & Sprüngli zieht Bilanz

Der Schweizer Schokoladenhersteller präsentiert am Dienstagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die positiv ausfallen dürften. Schon im Januar hatten die Schweizer über ein Umsatzwachstum von rund fünf Prozent für das Jahr 2018 berichtet. Demnach verkaufte das Unternehmen aus Kilchberg am Zürichsee im vergangenen Jahr Schokolade im Wert von 4,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...