Pünktlich zur Vorstellung der Jahreszahlen für 2018 verkauft der Industriekonzern Evonik sein Methacrylat-Geschäft an einen Finanzinvestor. Dieser lässt sich den Deal ganze drei Milliarden Euro kosten.

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat den Verkauf seines Methacrylat-Geschäfts unter Dach und Fach gebracht. Der Bereich, der unter anderem einen Grundstoff für Plexiglas herstellt, soll für drei Milliarden Euro an den Finanzinvestor Advent International gehen, wie Evonik am Montagabend in Essen mitteilte. Der Kaufvertrag wurde nun unterzeichnet.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung in mehreren Ländern, der Abschluss wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet. Den Erlös aus dem Verkauf will Evonik vor allem für gezielte ...

