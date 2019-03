Tagesgewinner war am Montag paragon mit 19,55% auf 23,60 (727% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 31,70%) vor Dialight mit 12,65% auf 463,00 (370% Vol.; 1W 27,55%) und Aumann mit 8,00% auf 27,00 (266% Vol.; 1W -5,59%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -12,50% auf 0,01 (345% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,50%), Borussia Dortmund mit -10,19% auf 7,00 (302% Vol.; 1W -8,85%), Air Berlin mit -8,74% auf 0,01 (151% Vol.; 1W -10,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (39873,79 Mio.), HSBC Holdings (36858,04) und Rio Tinto (23141,88). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Sberbank (2945%), Samsung Electronics (938%) und paragon (727%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Mologen mit ...

