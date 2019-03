Der Frühjahrs-Rally am deutschen Aktienmarkt droht zunächst an Schwung zu verlieren. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien ist am Dienstagmorgen im frühen Handel mit leichten Verlusten zu rechnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent niedriger auf 11 566 Punkte.

Die chinesische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher. Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor.

Das niedrige Wachstumsziel zeige eindrucksvoll, "wie kritisch es aktuell um die Weltwirtschaft bestellt ist", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein schwächeres Wachstum in China werde auch Europa und Amerika treffen. Aus technischer Sicht seien Europas Aktienmärkte "überkauft". Nach der imposanten Rally der vergangenen zwei Monate würde Kursrückschläge immer wahrscheinlicher./bek/zb

ISIN DE0008469008

AXC0036 2019-03-05/07:21