The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0124853604 SGS 11-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A161U15 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1K12 BAY.LDSBK.IS.S.31355 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JJ47 DZ BANK IS.E.8162 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2JD6 LB.HESS.-THR. IHS 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R0Z10 SACHSEN-ANH.LS13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4DF0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU24652AK26 HARLEY DAV.FIN.S.17/19FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478AR73 NISSAN MOTOR ACC. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478AS56 NISSAN MOTOR ACC.16/19FLR BD01 BON USD N

CA SYKC XFRA US863667AK76 STRYKER 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1376557721 NRW.BANK 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1574667124 COCA-COLA CO. 17/19 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US779382AQ31 ROWAN COMPANIES 2042 BD03 BON USD N

CA LUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06 EQ00 EQU EUR Y