The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.03.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419040941 PFZ.SCHW.KTB 19/29 509 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419040958 PFZ.SCHW.KTB 19/39 510 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0460054437 AROUNDTOWN 19/26 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TSTW0 PCC SE ITV.19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QX8 DZ BANK IS.A1099 BD01 BON EUR N

CA XFRA CH0465044623 BMW INT. INV 19/24 MTN BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0Q04 DZ BANK IS.A1102 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QY6 DZ BANK IS.A1100 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SYM9 DEKA STUFENZINS ANL 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA US882508BF00 TEXAS INSTR 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1956187550 PLAYTECH 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1960248919 JPMORG.CHASE 19/27 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1960260021 LEASEPLAN 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA C4Q XFRA AU000000CMW8 CROMWELL PTY GP STPLD SEC EQ00 EQU EUR N

CA 3EZ XFRA CA27723P1036 EASTERN ZINC CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2P31 XFRA CA64886W1041 NEW TECH MINERALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA WUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA WUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 1TB XFRA DK0060910917 ORPHAZYME A/S DK 1 EQ00 EQU EUR N

CA PHT XFRA FR0000066755 HAULOTTE GROUP INH.EO-,13 EQ01 EQU EUR Y

CA DG1 XFRA GB00B1722W11 DART GRP PLC LS-,0125 EQ01 EQU EUR N

CA TFS XFRA GG00B1RMC548 TETRAGON FINL GRP DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA WHX XFRA LT0000102337 APRANGA AB EO 0,29 EQ01 EQU EUR N

CA IM4 XFRA LU0607203980 IMC S.A. EQ01 EQU EUR N