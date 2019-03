FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06

27B XFRA BMG393381014 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD-0125

XFRA CA64886R1055 NEW TECH LITHIUM