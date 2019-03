TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mehrheitlich mit Abgaben. Sie folgen damit den Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Die chinesischen Börsen zeigen sich hingegen weitgehend stabil, nachdem Peking sich als BIP-Wachstumsziel im laufenden Jahr 6 bis 6,5 Prozent gesetzt hat. In Schanghai legt der Index 0,2 Prozent zu. An der kleineren und stärker inländisch orientierten Börse in Shenzhen geht es um rund 0,8 Prozent aufwärts, während der Hang-Seng-Index in Hongkong leicht nachgibt.

Die Blicke in China gelten der Eröffnung des jährlich stattfindenden nationalen Volkskongresses in Peking. Das nun erklärte Wachstumsziel für 2019 zeige die Entschlossenheit Pekings, sich gegen eine weitere Abkühlung der Wirtschaft zu stemmen, heißt es von Beobachtern. Zur Eröffnung legte Ministerpräsident Li Keqiang seine Pläne dar, um Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung abzuwehren und die Arbeitslosenquote stabil zu halten. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen neue Steuersenkungen, eine weitere Reduzierung der Belastungen für Unternehmen und höhere Staatsausgaben. Im Vorjahr hatte China ein Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent verzeichnet - das niedrigste seit 1990, aber im Bereich des erklärten Ziels von rund 6,5 Prozent.

Marktteilnehmer warten derweil auf Details über ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China. "Der Teufel steckt im Detail und diese sind derzeit noch ziemlich spärlich", so David Lefkowitz, Seniorstratege bei UBS Global Wealth Management. "Wann es zur Aufhebung von Zöllen kommt ist sicherlich eine der Schlüsselfragen, zudem gibt es weiterhin eine gewisse Unsicherheit darüber, ob es überhaupt zu einem Abkommen kommt."

Derweil zeigt der chinesische Dienstleistungssektor Schwäche. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Sektor verringerte sich deutlich auf 51,1 nach 53,6 im Januar. Er liegt damit aber noch im Expansion anzeigenden Bereich.

Anleger nehmen Gewinne mit

Mangels Details zu einem möglichen Handelsabkommen zwischen den USA und China, nähmen die Anleger an den anderen Plätzen Gewinne mit, sagen Händler. In Tokio verliert der Nikkei-225 gut 0,6 Prozent auf 21.692 Punkte. In Seoul - wo der Kospi am Vortag gegen den Trend negativ notierte - gibt der Index um weitere 0,7 Prozent nach.

An der Börse in Sydney ist der Handel bereits beendet. Der S&P/ASX 200 verlor gut 0,3 Prozent. Die australische Zentralbank hat wie erwartet nicht an der Zinsschraube gedreht. Allerdings warnte die Reserve Bank of Australia vor steigenden wirtschaftlichen Risiken. Der Arbeitsmarkt scheine zwar solide zu sein, sagte Zentralbankgouverneur Philip Lowe. "Andere Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass sich die australische Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 abgeschwächt hat."

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.199,30 -0,29% +9,79% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.707,47 -0,53% +8,46% 07:00 Kospi (Seoul) 2.190,66 0% +7,33% 07:00 Schanghai-Comp. 3.028,62 +0,03% +21,44% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.914,62 -0,17% +12,02% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.232,97 -0,56% +4,94% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.689,37 -0,27% +0,20% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1328 -0,1% 1,1337 1,1352 -1,2% EUR/JPY 126,78 +0,1% 126,70 127,02 +0,8% EUR/GBP 0,8608 +0,1% 0,8603 0,8572 -4,4% GBP/USD 1,3161 -0,1% 1,3179 1,3244 +3,3% USD/JPY 111,91 +0,1% 111,75 111,87 +2,0% USD/KRW 1125,40 -0,3% 1129,14 1126,43 +1,0% USD/CNY 6,7029 -0,1% 6,7073 6,6966 -2,6% USD/CNH 6,7029 -0,1% 6,7077 6,6968 -2,4% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8493 7,8490 +0,2% AUD/USD 0,7074 -0,2% 0,7086 0,7085 +0,4% NZD/USD 0,6793 -0,4% 0,6821 0,6810 +1,2% Bitcoin BTC/USD 3.711,25 +0,5% 3.692,99 3.723,05 -0,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,30 56,59 -0,5% -0,29 +22,2% Brent/ICE 65,34 65,67 -0,5% -0,33 +19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,81 1.287,94 -0,0% -0,13 +0,4% Silber (Spot) 15,13 15,10 +0,2% +0,03 -2,3% Platin (Spot) 839,48 840,17 -0,1% -0,69 +5,4% Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,7% +0,02 +11,5%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 01:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.