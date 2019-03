Die Aktienmärkte sind im Moment deutlich überkauft. Die Stimmung an der Börse war im Januar und Februar besser als in der Wirtschaft. Ein rund 10-prozentiger Anstieg der Kurse nach dem Aderlass zum Jahresende mag Balsam auf der geschundenen Anlegerseele sein. Was am Ende des Jahres jedoch zählt, ist der Geschäftsgang. Hier signalisieren die Sentiment-Indikatoren nicht allzu viel Gutes vom fernen China bis zur nahen Schweiz. Der chinesische Einkaufsmanagerindex ist auch im Februar weiter gefallen und zeigt zum dritten Monat in Folge eine sich abschwächende Industrieproduktion an. Das Wirtschaftsbarometer der Schweizer konjunkturforschungsstelle KOF fiel von 96,2 auf 92,4. Das war sogar deutlich schwächer als von den Analysten erwartet. Nach einem schwachen Schlussquartal 2018 senkten auch die UBS-Ökonomen ihre Wachstumsprognose für 2019 von 1,5 auf 0,9%, und die Ökonomen des Konjunkturforschungsbüros BAK rechnen noch mit 1,1 statt 1,2%.

Gefahr für den DAX

Die Deutsche Industrie verzeichnet gerade eine Auftragsdelle. Dennoch haussiert die Börse. Der Dax ist auf Jahreshöchst. Allerdings ist diese Hausse fragil. Die zweimonatige Gegenbewegung, die auf den fast einjährigen Kurssturz folgte, ist gerade am 2. Fibonacci-Retracement angelangt. Hier sitzt eine charttechnisch bedeutende Widerstandsmarke. Viele Unternehmensdaten der letzen Tage waren wenig überzeugend. Der Abbau von Handelshemmnissen wird schon mal ausgiebig gefeiert, aber ...

