Von 218 $ ging es im vergangenen Jahr bis auf 123 $ in den Keller, gestern bereits wieder in kleinen Schritten auf 165 $. Denn: Trotz der unschönen Begleitumstände der bekannten Art hat Facebook keine User verloren, sondern neue dazugewonnen. Das muss man erst mal können. 2 Mrd. User sind die Plattform in einer Größe, die sich kaum vorstellen lässt. Jetzt geht es darum: Wie schafft Facebook es, diese bislang kostenlosen User schrittweise zu zahlenden Klienten zu machen, und sei es auch nur über winzige Centbeträge pro Inanspruchnahme des Netzwerkes von Facebook? Das wird die spannendste Story angesichts der genannten Größenordnungen der User. Nur Google könnte sich davon einiges abschauen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info