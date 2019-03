Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft wird sich 2019 voraussichtlich weiter abschwächen. Die Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts auf 6 bis 6,5 Prozent. Zur Eröffnung des Nationalen Volkskongresses legte Ministerpräsident Li Keqiang seine Pläne dar, um Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung abzuwehren und die Arbeitslosenquote stabil zu halten. Dazu zählen neue Steuersenkungen, eine weitere Reduzierung der Belastungen für Unternehmen und höhere Staatsausgaben. Insgesamt plant Peking mit einer Entlastung von 2 Billionen Yuan, umgerechnet rund 260 Milliarden Euro. Zudem will die Regierung die Kreditvergabe an kleine und private Unternehmen um 30 Prozent erhöhen. Li sagte, die Unsicherheiten des Handelskonflikts mit den USA lasteten auf dem Wirtschaftswachstum. Seine Pläne sehen vor, ausländischen Unternehmen einen besseren Zugang zum chinesischen Markt zu gewähren. In immer mehr Sektoren soll es ausländischen Unternehmen erlaubt sein, ohne chinesische Partner aktiv zu werden. Ein neues Gesetz für Auslandsinvestitionen werde für einen besseren Wettbewerb zwischen heimischen und ausländischen Firmen sorgen, so Li. Dies ist eine zentrale Forderung der USA. Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich im vergangenen Jahr bereits auf 6,6 Prozent abgeschwächt - den niedrigsten Wert seit knapp drei Jahrzehnten. Es lag damit nur knapp über dem Zielwert der Regierung von 6,5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (14:00 BI-PK)

14:00 NL/Takeaway.com NV, ao HV zu Übernahme der drei deutschen

Essenlieferdienste von Delivery Hero

Im Laufe des Tages:

- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Geschäftsbericht 2018

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Baywa AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 47,8 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,0 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,0 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 50,1 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 54,2 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 57,2 Punkte zuvor: 56,7 Punkte 16:00 Neubauverkäufe Dezember (ursprünglich 25.1.2019) PROGNOSE: -7,9% gg Vm zuvor: +16,9% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2029 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 750 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.790,40 -0,04 Nikkei-225 21.726,28 -0,44 Schanghai-Composite 3.034,53 0,23 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.592,66 -0,08 DAX-Future 11.556,00 -0,63 XDAX 11.558,25 -0,63 MDAX 24.727,85 0,28 TecDAX 2.649,06 0,44 EuroStoxx50 3.317,12 0,15 Stoxx50 3.041,87 0,17 Dow-Jones 25.819,65 -0,79 S&P-500-Index 2.792,81 -0,39 Nasdaq-Comp. 7.577,57 -0,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,66% +52

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem schwächeren Start in den Dienstag rechnen Händler. Der Abverkauf am US-Markt zeige, dass der Markt wie befürchtet eine bevorstehende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China nun eingepreist habe. Schon am Vortag zeigte sich auf Nachrichten in dieser Richtung kein neuer Impuls mehr. Verschärfend kam dann eine drastische Verkaufsempfehlung vom US-Broker Morgan Stanley hinzu. Die Strategen betonten, die Erholung der vergangenen Wochen sei nur eine Bärenmarkt-Rally wegen einer taubenhaften US-Notenbank und eben der Entspannung um China gewesen. Dies sei nun vorbei, Aktienpositionen sollten daher geschlossen werden. "Die Angst vor einem Fehlausbruch wie Anfang Februar ist hoch, daher könnte es auch hier schnell zu einem Ausverkauf kommen", sagt ein Händler. Dazu kommen neue Risiken. So warnten Analysten wie von Berenberg, dass die Einigung zwischen den USA und China nur dazu führt, dass der Handelsstreit mit Europa wieder in den Fokus rückt - und damit besonders mit den deutschen Autowerten. Dazu kommen negative Konjunkturdaten aus China. Mit Spannung wird zudem von Strategen auf den Volkskongress in China geblickt. In Europa wird derweil immer stärker in Richtung auf die EZB-Sitzung am Donnerstag geblickt. Zudem sehen Händler den Großen Verfalltag der März-Kontrakte am Options- und Futuresmarkt am Freitag nächster Woche als immer stärker werdenden Bremsschuh. Seine größten Volumina dürfte bereits diese Woche abgewickelt werden.

Rückblick: Die Hoffnungen auf ein Ende des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits trieben die Kurse kaum noch. Die bekannten Annahmen wie ein Treffen der beiden Präsidenten zum Monatsende seien längst eingepreist, hieß es. Derweil warnt Berenberg vor einem Wiederaufflammen des US-europäischen Konflikts. US-Drohungen, auf europäische Autoimporte Zölle zu erheben, könnten nun jederzeit aktuell werden. Weiter nach oben ging es bei den Medien-Aktien. Einer der Kurskatalysatoren sei weiter der weniger schlecht ausgefallene Ausblick von WPP vergangene Woche und die damit verbundene Hoffnung auf eine Bodenbildung in der Werbebranche gewesen. WPP gewannen weitere 0,8 Prozent, Publicis stiegen um 0,9 Prozent. Daily Mail kletterten sogar um 4,5 Prozent nach oben, hier trieb zudem die Ankündigung einer Cash-Sonderausschüttung. Die Nachricht, dass Eli Lilly eine deutlich preiswertere Version ihres Insulinmittels Humalog in den USA auf den Markt bringen wird, drückte Novo Nordisk um 0,3 Prozent. Die Dänen sind selbst ein großer Insulin-Produzent. Novartis verloren nur optisch. Dem Minus von 2,06 Franken stand ein Dividendenabschlag von 2,85 Franken gegenüber.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Auf der Verliererseite stachen FMC mit einem Abschlag von 2,2 Prozent heraus. Sie litten unter neuen Bestrebungen in den USA zur Kostensenkung bei Dialyse-Behandlungen. Bayer profitierten dagegen von einer FDA-Empfehlung. Die Aktie legte um 1,3 Prozent zu. Linde wurden weiter gemieden und verloren 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen am Freitag etwas vorsichtiger beim Ausblick geworden war. Lufthansa gaben 1,8 Prozent nach - hier belastete die Charttechnik sowie ein sich erholender Ölpreis. Die sportliche Talfahrt drückte nun auch auf den Aktienkurs von Borussia Dortmund. Dieser brach um 10,2 Prozent ein. Die Evonik-Aktie legte im späten Handel zu und schloss um 2,5 Prozent fester. Hier stützte ein Bericht der "FT", laut dem der Private-Equity-Investor Advent das Acryl-Geschäft übernehmen könnte.

XETRA-NACHBÖRSE

Evonik hat den Verkauf ihres Bereichs Methylacrylat für 3,0 Milliarden Euro an Advent International mitgeteilt. "Das kam gut an", sagte der Marktteilnehmer. Die Titel wurden 1,3 Prozent fester getaxt. Vossloh waren dagegen 0,5 Prozent günstiger zu haben, waren aber auch schon noch tiefer gestellt worden. Der Aufsichtsratsvorsitzende hatte sein Mandat aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Hypoport hat im vergangenen Jahr seine Umsatzprognose übertroffen, wie der Geschäftsausweis nach Xetra-Schluss zeigte. Beim operativen Gewinn erreichte das Unternehmen das untere Ende der Prognosespanne. Die Papiere wurden 0,5 Prozent höher getaxt. Dermapharm wurden 13 Prozent höher gestellt. Die Gesellschaft hatte sich an dem Cannabisproduzenten für pharmazeutische Anwendungsbereiche FYTA beteiligt.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 01:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.