Evonik treibt seinen Konzernumbau voran und will sich stärker auf das Geschäft rund um die Spezialchemie konzentrieren. Die Essener verkaufen deshalb ihr Plexiglas-Geschäft für etwa drei Milliarden Euro an den Finanzinvestor Advent. Mit den Einnahmen will Evonik das margenstärkere und konjunkturunabhängigere Spezialchemie-Portfolio ausbauen.

Den vollständigen Artikel lesen ...