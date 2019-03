Werden sich die Akteure am europäischen Aktienmarkt von den zeitweise kräftigen Abgaben an der Wall Street beeinflussen lassen? Wenn ja, wird es für die Bullen beim europäischen Leitindex Euro Stoxx umgehend eng. Denn so sehr die Aufwärtsbewegung bislang wie auf Schienen lief, so schnell kann sie in der derzeitigen Konstellation auch aus denselben springen.Besonders nervös dürfte dabei machen, dass diese Verkäufe am US-Aktienmarkt eigentlich nur eine Ursache haben konnten: "selling on good news".

