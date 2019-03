BAYER STELLT ZULASSUNGSANTRAG FÜR DAROLUTAMID IN JAPAN Evonik verkauft Methacrylat-Geschäfts an Finanzinvestor - Hoher PreisQ4 Umsatz 3,681 Mrd (Prog 3,626) , EBITDA ber 487 Mio (Prog 489) , Div 1,15 (Prog 1,17) HYPOPORT AG STEIGERT UMSATZERLÖSE IN 2018 UM 36% AUF 266 MIO. EURO - EBIT BEI 29 MIO. EURO - PLUS 26% GG VJ Jungheinrich will profitabler werden (BÖZ) MAN SE: TRATON SE HÄLT 90,17% DES GRUNDKAPITALS UND 90,36% DER STIMMRECHTE SAP -Konkurrent Salesforce übertrifft Erwartungen - Aber Ausblick enttäuscht VOSSLOH: AUFSICHTSRATSCHEF KEFER LEGT MANDAT MIT SOFORTIGER WIRKUNG NIEDER Siltronic - 2018 net 400,6 Mio (Prog 388) , Div 5,00 EUR (Prog 4,80) ...

