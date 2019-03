Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gesunken. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 165,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,16 Prozent.

Eine schwächere Wachstumsprognose für die Wirtschaft in China konnte die Kurse der Festverzinslichen am Morgen nicht belasten. Chinas politische Führung rechnet in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in einer Spanne zwischen 6,0 und 6,5 Prozent. Mit dieser Prognose wird in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt das schwächste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten erwartet.

Mit dem schwächeren Handelsauftakt haben die Kurse der Bundesanleihen einen kleinen Teil der deutlich Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben. Neue Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf von Konjunkturdaten ausgehen, die am Vormittag in der Eurozone und am Nachmittag in den USA veröffentlicht werden. Vor allem Stimmungsdaten aus dem Bereich Dienstleistungen könnten die Kurse am Devisenmarkt bewegen./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0049 2019-03-05/08:29