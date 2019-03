Der Mobilfunkkonzern Vodafone will sich zur Teilfinanzierung einer Übernahme vier Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgen. Der Telekom-Konkurrent plant die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe in zwei Tranche. Um die Papiere nach Ablauf ihrer Laufzeit in Aktien umzuwandeln, erwägt der Konzern den Rückkauf von eigenen Anteilen. So könnte die Anzahl der neuen Aktien, die am Ende der Laufzeit der Wandelanleihen ausgegeben werden müssen, begrenzt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Der Erlös soll zur teilweisen Finanzierung von Liberty-Global-Sparten in Deutschland, Rumänien, Tschechien und Ungarn verwendet werden./zb/jkr

ISIN DE0005557508 GB00BH4HKS39

AXC0053 2019-03-05/08:37