Anlässlich des internationalen Frauentags am 8. März wünscht sich BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer mehr Frauen in Führungspositionen. Die Quote für Aufsichtsräte hat sich gut bewährt. Mehr Chancengleichheit brächte eine zwischen Frau und Mann besser aufgeteilte Kinderbetreuung. Die Reaktionen auf den zuletzt diskutierten Rechtsanspruch auf den Papamonat findet sie enttäuschend. Österreich zählt innerhalb der Europäischen Union leider nach wie vor zu den Nachzüglern bei der Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Das erst unlängst veröffentlichte Mixed-Leadership-Barometer von EYzeigt, dass in nur 12 % der an der Wiener Börse notierenden Unternehmen eine Frau im ...

