Im Zeitalter des digitalen Arbeitens müssen wir neu denken: für mehr Freiheit, mehr Flexibilität. Und für mehr Arbeitnehmerechte - auch außerhalb des Büros.

Den Menschen zieht es hinaus. Schon in den Stammesgesellschaften verließ er seine Höhle, um auf die Jagd zu gehen; kam abends mit der erlegten Beute zurück. Die Familie musste ernährt werden. Im 21. Jahrhundert geht es glücklicherweise weniger blutrünstig zu. Den Speer ersetzt die Aktentasche; das Stückchen Fleisch muss nicht erlegt, sondern kann beim Supermarkt des Vertrauens gekauft werden.

Und dennoch: Noch heute ziehen wir los, erwirtschaften unser Leben, ernähren unsere Familie. Was bei unseren Vorfahren noch für das reine Überleben notwendig war, ist für uns mittlerweile mehr: Arbeit prägt den Menschen.

Arbeit erschafft eine zweite Welt. Eine Welt neben dem Privaten. Es ist eine Errungenschaft, dass sich der Mensch nach draußen bewegt. Sein Heim verlässt, in eine andere Umwelt eintaucht, Beziehungen aufbaut und gemeinsame Niederlagen und Erfolge erlebt - alles unter dem Dach der Arbeit.

In Zeiten der Digitalisierung kommt das Home-Office immer mehr in Mode. Die SPD beschloss gar in einem Papier ein Recht auf Arbeit von Zuhause. Dabei sollten wir nicht die Gefahr der Isolation verkennen. Nicht übertreibend, dass man durch das Home-Office das Haus nur alle Jubeljahre verlassen würde. Doch die Zusammenarbeit mit den Kollegen erfolgt dann nur noch digital; das Gemeinsame von Angesicht zu Angesicht fehlt. Schon der Rhythmus verliert sich. Aufstehen, Küchentisch, Schreibtisch. Allein der Wind um die Nase während der Fahrt zur Arbeit erweckt andere Gedanken und neue Ideen. Dabei soll der Arbeitsweg oder die Arbeit in einer anderen Umgebung nicht romantisiert werden. Vielmehr müssen wir erkennen, dass Arbeit und die dazugehörende eigene Welt sinnstiftend sind. Auch das Home-Office kann Teil dieser Welt sein. Der Anspruch muss sein, die familiäre Arbeit, das ...

