Asiens wichtigste Börsen haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. An Chinas Festlandsbörsen drängte die Ankündigung von Steuersenkungen sowie höheren Infrastrukturausgaben und Erleichterungen bei Unternehmenskrediten enttäuschende Konjunkturnachrichten in den Hintergrund, so dass die Aktienkurse moderat stiegen. Dagegen trat Hongkong auf der Stelle, und die Notierungen in Japan gaben etwas nach. Zu Wochenbeginn war es dank positiver Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt noch durch die Bank bergauf gegangen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland gewann am Dienstag weitere 0,58 Prozent auf 3816,01 Punkte. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt 0,05 Prozent auf 28 944,87 Punkte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,44 Prozent schwächer bei 21 726,28 Punkten.

Analyst David Madden von CMC Markets verwies darauf, dass der vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Index zur Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor im Februar schwächer als erwartet ausgefallen ist. Zudem bleibe das für 2019 angekündigte Wirtschaftswachstum mit 6,0 bis 6,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Um der sich abkühlenden Konjunktur unter die Arme zu greifen, habe die Regierung in Peking die genannten Maßnahmen angekündigt.

Die Senkung des chinesischen Wachstumsziels sei zwar bereits erwartet worden, ergänzte Portfolio-Managers Thomas Altmann von QC Partners. "Es zeigt dennoch eindrucksvoll, wie kritisch es aktuell um die Weltwirtschaft bestellt ist." Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt werde zwar weiter wachsen, "als Lokomotive der Weltwirtschaft wird China künftig aber deutlich weniger Waggons ziehen können"./gl/zb

