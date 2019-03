IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: YIELD GROWTH gibt bekannt, dass Healthy Planet Canada, ein unabhängiges Gesundheits- und Wellnessunternehmen mit 24 Verkaufsstandorten in Ontario, seine Läden mit der Produktlinie Urban Juve für den Verkauf bestücken wird

Healthy Planet Canada wird Yield Growth als erster großer Einzelhandelspartner in Kanada beim Vertrieb seiner Hautpflege- und Wellnessprodukte auf Basis von Hanfwurzelöl unterstützen

5. März 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine formelle Geschäftsbeziehung mit der Firma Healthy Planet eingegangen ist. Die in der kanadischen Provinz Ontario ansässige Einzelhandelskette für ganzheitliche Wellnessprodukte betreibt in Ontario 24 Verkaufsläden, in denen die von der ayurvedischen Medizin inspirierten Hauptpflegeprodukte der Marke Urban Juve bereits ab April 2019 erhältlich sein werden.

Healthy Planet setzt in Ontario Maßstäbe für den Zugang zu Wellnessprodukten. Wenn es um Produkte, Informationen und die Vermittlung von Spezialisten der natürlichen Gesundheitsversorgung geht, sind die 27 Standorte mit Ladenverkauf eine absolut zuverlässige und vertrauenswürdige Adresse. Die kuratierte Auswahl an Wellnessprodukten reicht von gesunden Nahrungsmitteln über Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu Nährstoffen für den Sport sowie Schönheitspflegeprodukten.

Urban Juves Rezepturen, die mit großer Sorgfalt auf Basis der ayurvedischen Medizin entwickelt wurden, stehen den bereits etablierten ganzheitlichen Produkten um nichts nach.

Wir waren sofort von der Marke Urban Juve begeistert, die uns durch die einzigartige Verwendung der Hanfpflanzenwurzel in ihren ayurvedischen Rezepturen beeindruckt hat. Wir glauben fest an die Qualität der Produkte dieser neuen kanadischen Firma und sind zuversichtlich, dass unsere Kunden die Vorzüge der Seren, Balsamen etc. von Urban Juve genießen werden, meint Syed Rizvi, der als Director of Sales and Marketing bei Healthy Planet verantwortlich zeichnet.

Sandi Lesueur, President von Urban Juve, demonstriert in seiner Ankündigung der Geschäftsbeziehung zu Healthy Planet ein ebenso großes Maß an Vertrauen und meint: Für die Marke Urban Juve ist es ein großartiger Schritt und eine ideale Ergänzung, es in die Verkaufsläden dieser progressiven Firma - für die eine verantwortungsvolle Produktaufklärung ihrer Kunden sehr wichtig ist - geschafft zu haben. Die Kunden sind an Produkten auf Hanfbasis interessiert und wollen mehr über deren Vorzüge erfahren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Healthy Planet über diese Produkte zu informieren, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und an einer entsprechenden Kundenbindung zu arbeiten.

Mit dem neuen Partner Healthy Planet Canada verfügt Yield Growth nun über mehr als 60 Standorte mit Ladenverkauf, in denen die Produktlinie Urban Juve erhältlich ist.

Über Healthy Planet

Wir von Healthy Planet sind eine unabhängige kanadische Einzelhandelskette, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt von Tag zu Tag gesünder und umweltfreundlicher zu machen. Healthy Planet prüft sämtliche Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Produkte, Lebensmittel und gesunden Nahrungsmittel, die in den Verkauf gelangen, aber auch die der sozialen Verantwortung verpflichteten Hersteller und Vertriebspartner, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, mit größter Sorgfalt. Das Unternehmen ist der Meinung, dass alle positiven Handlungen, so klein und einfach sie auch sein mögen, große Veränderungen im Hinblick auf ein besseres, gesünderes Leben für die Menschen und ihren Planeten bewirken können.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. hat sich dem raschen und nachhaltigen Wachstum seiner Cannabis-Wellness-Aktiva verschrieben. Die Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens haben ihre Erfahrungen in den obersten Führungsetagen von internationalen Konzernen mit Umsätzen im Bereich von mehreren Milliarden Dollar, wie etwa M.A.C. Cosmetics und Johnson & Johnson, gesammelt und waren unter anderem bei Aritzia, Procter & Gamble, Skechers, Pepsi und Coca Cola beschäftigt. Die wichtigsten Anlagewerte des Unternehmens sind die 100 %-igen Tochtergesellschaften Urban Juve Provisions Inc., UJ Topicals Inc., UJ Beverages Inc., UJ Edibles Inc. und Thrive Activations Inc. Über seine Tochtergesellschaften ist das Unternehmen Eigentümer von mehr als 60 Wellness-Rezepturen für topische Produkte und Getränke, hat 29 Produkte bei Health Canada registriert, hat in den USA 11 Patentanträge eingebracht und verkauft seine Produkte derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada über den Internethandel sowie über den kanadischen Einzelhandel.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen, Prognosen, Einschätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve-, UJ Topicals-, UJ Beverages- und UJ Edibles-Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46092

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46092&tr=1

