Eyecarrot geht Partnerschaft mit Great Valley Academy im kalifornischen Schulbezirk Modesto ein

5. März 2019, Toronto (Ontario). Eyecarrot Innovations Corp. (TSX-V: EYC, OTCQB: EYCCF) freut sich, eine Partnerschaft mit Great Valley Academy, einer Gruppe von Charter-Schulen in Modesto (Kalifornien), in denen nahezu 2.000 Schüler von der ersten bis zur achten Schulstufe unterrichtet werden, bekannt zu geben. BinoviTM von Eyecarrot wird in der Schule mit etwa 16 Binovi Touch-Einheiten präsentiert werden, die bereitgestellt und verwendet werden, um Verbesserungen beim Sehvermögen in Zusammenhang mit Wissenschaft und sportlichen Leistungen zu fördern. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Binovi als notwendiges Werkzeug fungieren wird, um die Lücke zwischen dem menschlichen Sehvermögen in akademischen Umgebungen und hoch qualifizierten Profis mit Know-how in der Wiederherstellung des Sehvermögens zu schließen.

Great Valley Academy wurde von Dr. Eldon Rosenow, einem Fellow in Developmental and Rehabilitative Neuro Optometry, einem erfahrenen Optiker mit einer Erfahrung von über 35 Jahren und nunmehr Founder einer bahnbrechenden Bildungsplattform im kalifornischen Schulsystem, gegründet. Dr. Rosenow, der eine umfassende Erfahrung bei der Änderung der Gehirnfunktion durch Rehabilitation vorweisen kann, integriert Binovi in seine Plattform an der Great Valley Academy, und freut sich, beide Plattformen zu nutzen, um seine Arbeit und Forschung zu weiterzuentwickeln.

Der Binovi Touch steuert die Echtzeit-Datenberichte, die eine unschätzbare Ressource für Lehrkräfte darstellt, die Lehrpläne entwickeln, und den Schülern ein Verständnis für ihre Lernbedürfnisse vermittelt. Dr. Eldon Rosenow kann ein umfassendes Know-how bei der Wiederherstellung des Sehvermögens vorweisen, das durch den Einsatz des Binovi weiter verbessert wird, sagte Adam Cegielski, President und CEO von Eyecarrot.

Die Partnerschaft wird dazu beitragen, altersgerechte Grundlinien für Binovi zu erstellen, ideale Screening-Möglichkeiten in der Frühförderung zu identifizieren, die Schulsysteme auf die richtige Art von Binovi-Optikern auszurichten, um die Behandlung zu unterstützen, und schließlich die Daten und die Aspekte des maschinellen Lernens der Binovi-Plattform zu nutzen. Das Unternehmen wird auch in der Lage sein, das Finanzmodell zu testen und zu finalisieren, das für das Unternehmen mehr Umsatz für jeden Studenten, der Binovi nutzt, generieren wird. Etwa eine von vier Personen leidet an binokularen Sehproblemen, weshalb die frühzeitige Identifizierung und Therapie dieser Fälle für Regierungen ein Potenzial für Kosteneinsparungen von Milliarden von Dollar aufweist.

Diese aufregende Forschungsmöglichkeit, die durch die Partnerschaft zwischen Great Valley Academy und Binovi geschaffen wurde, wird tägliche Leistungsdaten der Schüler liefern, wobei die modernste Technologie der Wahrnehmungsentwicklungstherapie von hoch qualifizierten Lehrern eingesetzt wird, sagte Dr. Selwyn Super, Doctor of Optometry, M.Ed., Ph.D., Postdoctoral Fellow Multivariate Neurocognitive Development.

Über Eyecarrot

Das Ziel von Eyecarrot besteht darin, ein globales, datengetriebenes, fachkundiges therapeutisches Netzwerk aufzubauen, um die Diagnose, Übung und Verbesserung der humanen okulomotorischen sensorischen Leistung zu revolutionieren. Das Unternehmen entwickelt BinoviTM, eine universelle, gemeinschaftliche Betreuungsplattform, die Software, Hardware, Daten und das Expertenwissen von Profis der visuellen Wahrnehmung integriert, um Patienten weltweit zu helfen. Erfahren Sie mehr unter www.eyecarrot.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

