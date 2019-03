Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der Telekomkonzern Vodafone will über die Ausgabe einer Wandelanleihe 4 Milliarden Euro aufnehmen. Die in Pfund Sterling denominierte Pflichtwandelanleihe soll in zwei Tranchen begeben werden, die spätestens im März 2021 bzw. im März 2022 fällig werden, wie Vodafone mitteilte. Vodafone könne die Papiere in Aktien wandeln, die 9,8 Prozent des Grundkapitals entsprechen.

Der Telekomdienstleister will das Geld zur Teilfinanzierung der angekündigten Übernahme von Aktivitäten des Kabelnetzkonzerns Liberty in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien nutzen.

Vodafone hält sich die Möglichkeit offen, die Verwässerung des bestehenden Grundkapitals nach Ausgabe der neuen Aktien durch den Rückkauf von Anteilsscheinen zu mindern. Das soll aber unabhängig von der Wandelanleihe geschehen und würde über Hybridkapital finanziert werden, anhängig von den Kreditkonditionen.

March 05, 2019

