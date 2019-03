Der Dax startet am Dienstagmorgen leicht im Minus. Besonderes Augenmerk legen Anleger heute auf den Jahresbericht der DZ-Bank und die Evonik-Bilanz.

Der deutsche Leitindex startet den Dienstag mit einem leichten Minus von 0,15 Prozent bei 11.570 Punkten. Am Vortag lag der Dax fast den gesamten Handelstag im Plus, rutschte aber in den letzten Minuten noch ins Minus. Die Frankfurter Benchmark schloss 0,08 Prozent tiefer bei 11.593 Punkten.

Die Zeichen für eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA verdichten sich. Einen echten Schub dürften die Märkte allerdings erst bekommen, wenn etwa die USA alle Strafzölle auf chinesische Importe zurücknehmen.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will am Mittwoch in Gesprächen mit der US-Regierung eine Ausweitung des Handelsstreits zwischen der EU und den USA abwenden. Malmström werde dazu am 6. März in Washington den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen, teilte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag mit.

Auch wenn der Termin erst am Mittwoch ist, jedes Entspannungssignal im unfreundlichen Konjunkturumfeld dürfte von den Märkten umgehend bejubelt werden.

Außerdem berichten heute die neuen Co-Chefs des genossenschaftlichen Spitzeninstituts DZ Bank, Uwe Fröhlich und Cornelius Riese, über das Jahr 2018 inklusive der Geschäfte aller Tochter-Gesellschaften.

Die große Frage: Was hat die zweitgrößte Bank Deutschlands mit ihrem Geschäft mit Firmenkunden und mit den Volks- und Raiffeisenbanken verdient? Wie will sich die DZ Bank im harten Wettbewerb behaupten? Was passiert mit den Schiffskrediten der Problemtochter DVB? Wann und wie viel investiert die DZ Bank in Paydirekt?

