Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor verlangsamt

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,1 (Januar: 53,6) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Februar auf 54,3 (Vormonat: 54,7) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

China rechnet 2019 mit einer Verlangsamung des Wachstums

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft wird sich 2019 voraussichtlich weiter abschwächen. Die Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts auf 6 bis 6,5 Prozent. Der Ministerpräsident kündigte Entlastungen an.

Chinas Handelsminister dämpft Hoffnungen auf schnelle Lösung im Handelsstreit

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat der chinesische Handelsminister Zhong Shan die Hoffnung auf eine rasche Lösung gedämpft. Die Unterhändler hätten immer noch "sehr viel zu tun", sagte Zhong am Dienstag in Peking. Beim Washington-Besuch des chinesischen Chefunterhändlers Liu He seien die Verhandlungen "sehr schwierig und anstrengend" gewesen.

Australiens Zentralbank hält Zinsen stabil und warnt

Die australische Zentralbank hat wie erwartet nicht an der Zinsschraube gedreht. Allerdings warnte die Reserve Bank of Australia vor steigenden wirtschaftlichen Risiken. Der Arbeitsmarkt scheine zwar solide zu sein, sagte Zentralbankgouverneur Philip Lowe. "Andere Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass sich die australische Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2018 abgeschwächt hat."

USA wollen Sonderhandelsstatus für Indien und Türkei streichen

Die USA wollen einen Sonderhandelsstatus für Indien und die Türkei streichen. Beide Länder würden nicht mehr den Kriterien für Entwicklungsländer entsprechen, die von besonderen Handelsbedingungen profitieren können, erklärte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Montag. Der Schritt erfolge auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump.

Mehrheit im Senat gegen Trumps Notstandserklärung zeichnet sich ab

Im US-Senat zeichnet sich ein Beschluss gegen den von Präsident Donald Trump erklärten Notstand zur Finanzierung der Grenzmauer ab. Der Mehrheitsführer von Trumps Republikanern in der Kongresskammer, Mitch McConnell, sagte am Montag, seiner Auffassung nach werde es im Senat ausreichend Stimmen für die entsprechende Resolution geben.

Hillary Clinton schließt Kandidatur bei US-Präsidentschaftswahl 2020 aus

Hillary Clinton hat eine erneute Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 ausgeschlossen. "Ich trete nicht an, aber ich werde weiter arbeiten, sprechen und mich für das einsetzen, woran ich glaube", sagte Clinton am Montag dem New Yorker Fernsehsender News 12. Die frühere Außenministerin und First Lady war bei der Wahl 2016 für die Demokraten angetreten und hatte gegen den Republikaner Donald Trump verloren.

Spanien und Großbritannien unterzeichnen Steuervertrag zu Gibraltar

Weniger als vier Wochen vor dem geplanten Brexit hat Spanien mit Großbritannien einen Vertrag unterzeichnet, der Steuerbetrug und Geldwäsche im britischen Überseeterritorium Gibraltar im Süden Spaniens verhindern soll. Das Abkommen wurde am Montag vom spanischen Außenminister Josep Borrell und dem britischen Vize-Premierminister David Lidington unterschrieben. Das spanische Kabinett muss noch zustimmen, die Parlamente beider Länder müssen das Abkommen ratifizieren.

Serbiens Präsident hält Anerkennung des Kosovo für möglich

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hält eine Anerkennung des Kosovo als souveräner Staat unter Bedingungen für möglich. Zunächst müsse aber ein "Kompromiss" gefunden werden, sagte Vucic der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. "Wir können das Kosovo nicht anerkennen, ohne von der anderen Seite etwas zu bekommen." Er sei "sicher", dass mit "Hilfe unserer europäischen Freunde" und mit Unterstützung von Russland, den USA, China und anderen Länder eine "Lösung" gefunden werden könne.

EVP-Mitglieder beantragen Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei

Mitglieder der Europäischen Volkspartei (EVP) haben am Montag offiziell den Ausschluss der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban aus der Gruppe beantragt. Zwölf EVP-Mitgliedsparteien aus neun EU-Staaten sprachen sich dafür aus, die Mitgliedschaft von Fidesz zu beenden oder auszusetzen, wie EVP-Chef Joseph Daul der Nachrichtenagentur AFP sagte. Über die Frage werde es bei einem Treffen am 20. März eine Debatte geben, einen Tag vor dem EU-Gipfel mit dem Brexit als Hauptthema.

Regierungskrise in Kanada verschärft sich durch weiteren Rücktritt

Die Regierungskrise in Kanada um Vorwürfe einer Einmischung in die Justiz hat sich verschärft. Haushaltsministerin Jane Philpott erklärte am Montag wegen der Korruptionsaffäre um den Baukonzern SNC-Lavalin ihren Rücktritt - und setzte Premierminister Justin Trudeau damit weiter unter Druck. Sie habe ihr Vertrauen in die Regierung im Umgang mit dem Fall verloren, schrieb die Ministerin im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Auf dem Spiel stehen die Unabhängigkeit und Integrität unseres Justizsystems."

Zweiter HIV-Patient nach Stammzellen-Transplantation virenfrei

Zum zweiten Mal weltweit ist ein HIV-Patient nach einer Stammzellen-Transplantation virenfrei. Das berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Dem an Blutkrebs erkrankten Mann waren demnach Stammzellen eines Knochenmark-Spenders mit einer seltenen genetischen Veränderung transplantiert worden. Bei dem "Londoner Patienten" gebe es nun seit fast 19 Monaten kein Anzeichen des Aids-Virus.

+++ Konjunkturdaten +++

MALAYSIA

Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,25%

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Feb +3,8% gg Vorjahr (PROG +4,3%)

Verbraucherpreise Kernrate Feb +3,9% gg Vorjahr

SCHWEIZ

Feb Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

Feb Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorjahr

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Feb +0,5% (PROG: +0,5%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Feb +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Feb +1,3% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

BIP 4Q revidiert +1,0% (vorläufig: +1,0%) gg Vorquartal

BIP 4Q revidiert +3,1% (vorläufig: +3,1%) gg Vorjahr

BIP 2018 revidiert +2,7% (vorläufig: +2,7%) gg Vorjahr

