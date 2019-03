An der Aktie des Zigarettenherstellers British American Tobacco (WKN: 916018) scheinen sich derzeit einfach die Geister zu scheiden. Einerseits hat sich der Aktienkurs seit Sommer des Jahres 2017 in der Spitze glatt halbiert. Andererseits könnte hier eine interessante und dividendenstarke Value-Chance lauern. Was bei der Lösung dieses Dilemmas durchaus hilfreich sein könnte, sind möglicherweise frische Zahlen. Und glücklicherweise hat der britische Zigarettenhersteller erst vor wenigen Tagen einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...