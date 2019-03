In China hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen überraschend stark eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex für Februar fiel nach Angaben von Dienstag auf 51,1 Punkte, nach 53,6 Zählern im Vormonat. Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht, sie hatten nur mit einem leichten Dämpfer auf 53,5 Punkte gerechnet. Es war der zweite Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit vergangenem Oktober.

Trotz des unerwartet starken Rückgangs liegt der Stimmungsindikator nach wie vor über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Bereits am vergangenen Freitag war der Stimmungsindikator für den Bereich Industrie veröffentlicht worden. Hier hatte es allerdings einen überraschend starken Anstieg auf 49,9 Punkte nach 48,3 Zählern im Vormonat gegeben.

Zur Eintrübung im Bereich Dienstleistungen passen die neuen Prognosen zum chinesischen Wirtschaftswachstum. Chinas politische Führung rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum in einer Spanne zwischen 6,0 und 6,5 Prozent. Mit dieser Prognose wird in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt das schwächste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten erwartet. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung noch um 6,6 Prozent gewachsen./jkr/niw/bgf/zb

AXC0069 2019-03-05/09:36