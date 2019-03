ROUNDUP: Evonik nach Gewinnsprung vorsichtig für 2019 - Aktie legt zu

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik blickt nach einem Gewinnsprung 2018 wie erwartet vorsichtig auf das neue Jahr. Die Essener rechnen mit anhaltenden politischen Unsicherheiten und einem schwächeren Wirtschaftswachstum, weshalb das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stabil bleiben oder - wie von Analysten im Mittel erwartet - leicht fallen dürfte. "2019 wird sicher kein einfaches Jahr, aber wir stellen uns diesen Herausforderungen", sagte Konzernchef Christian Kullmann laut Mitteilung vom Dienstag.

ROUNDUP: Siltronic hebt Dividende stärker als erwartet an - Aktie zieht an

MÜNCHEN - Der Chipzulieferer Siltronic hebt nach einem starken Geschäftsjahr 2018 die Dividende unerwartet kräftig an. Nachdem das Münchener Unternehmen im Februar die Anleger noch mit einem schwachen Ausblick auf dem falschen Fuß erwischt hatte, zeigten sich die Investoren durch die überraschend hohen Ausschüttung am Dienstag versöhnt. In den ersten Handelsminuten zog der Aktienkurs um bis zu drei Prozent auf 90,98 Euro an. Das im MDax notierte Papier setzte damit die seit Anfang 2019 laufende Erholung fort.

ROUNDUP 2: Automanager Ghosn bleibt vorerst doch in Untersuchungshaft

TOKIO - Carlos Ghosn kommt nun vorerst doch nicht frei: Die japanische Staatsanwaltschaft hat gegen die Entscheidung eines Gerichts, den Automanager auf Kaution freizulassen, Einspruch erhoben. Der 64-jährige frühere Top-Manager der Autoallianz aus Renault , Nissan und Mitsubishi muss somit zunächst in Untersuchungshaft bleiben. Das Bezirksgericht in Tokio hatte kurz zuvor dem Antrag seines Verteidigers auf Freilassung auf Kaution stattgegeben. Die Kautionssumme war auf eine Milliarde Yen (7,9 Mio. Euro) festgesetzt worden. Die Bedingung, wonach am Hauseingang eine Überwachungskamera installiert werden sollte, hatte Ghosn akzeptiert. Nun muss das Gericht über den Einspruch der Staatsanwaltschaft entscheiden, erst dann kann Ghosn freikommen.

Vodafone begibt Pflichtwandelanleihe über vier Milliarden Euro

LONDON - Der Mobilfunkkonzern Vodafone will sich zur Teilfinanzierung einer Übernahme vier Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgen. Der Telekom-Konkurrent plant die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe in zwei Tranche. Um die Papiere nach Ablauf ihrer Laufzeit in Aktien umzuwandeln, erwägt der Konzern den Rückkauf von eigenen Anteilen. So könnte die Anzahl der neuen Aktien, die am Ende der Laufzeit der Wandelanleihen ausgegeben werden müssen, begrenzt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Der Erlös soll zur teilweisen Finanzierung von Liberty-Global-Sparten in Deutschland, Rumänien, Tschechien und Ungarn verwendet werden.

Erfolgsprämie für VW-Mitarbeiter steigt auf 4750 Euro

WOLFSBURG - Trotz einiger Krisen dürfen sich die gut 100 000 Tarifbeschäftigten der Volkswagen AG über eine höhere Erfolgsprämie freuen. Der Bonus für 2018 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 4750 Euro. Darüber informiert am Dienstag die Märzausgabe der VW -Betriebsratszeitung "Mitbestimmen", die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Mitarbeiter hätten viele Herausforderungen nicht zu verantworten, diese aber wieder ausgebügelt, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh dem Blatt. "Darum ist es nur fair, dass die Belegschaft jetzt ihren Anteil am Erfolg erhält".

GENF: E-Autos im Mittelpunkt des Autosalons

GENF - Der Genfer Automobilsalon steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Elektromobilität. Die Hersteller präsentieren dort ab Dienstag nicht mehr nur Studien, sondern Autos, die jetzt oder in nächster Zukunft auf die Straße kommen. Einige Hersteller wie Audi oder Volvo zeigen an ihren Messeständen sogar nur noch Hybrid- oder Elektroautos, keine reinen Benziner oder Dieselautos mehr.

Spotify will Hörer mit neuen Podcasts aus Deutschland anlocken

BERLIN - Spotify will seine Position im deutschen Podcast-Markt mit neuen, exklusiv verfügbaren Sendungen weiter ausbauen. So soll es beim Musikstreaming-Marktführer alle zwei Wochen frische Episoden eines Interview-Podcasts des Journalisten und Autors Friedemann Karig geben, wie Spotify am Dienstag ankündigte. Unter den Gästen von "Friedemann & Freunde" werden die TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen, die Sängerin Leslie Clio und Jusos-Vorsitzender Kevin Kühnert sein. Als weitere Reihe soll ein Talk-Podcast von Fernsehmoderatorin Palina Rojinski folgen. Bisher hatte Spotify vier exklusive Podcasts aus Deutschland im Angebot.

ROUNDUP: Insolvenzverwalter dämpft Hoffnungen von Germania-Kunden

BERLIN - Kunden der insolventen Airline Germania könnten wohl selbst im Falle einer Zukunft der Fluggesellschaft auf Kosten sitzen bleiben. Der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg dämpfte im Interview der Deutschen Presse-Agentur Hoffnungen, wonach Kunden bei einem möglichen neuen Investor die Flüge vielleicht komplett ersetzt bekommen könnten. "Dann würde der Investor gleich von Anfang an Verluste machen und wäre damit sicher überfordert", sagte Wienberg.

Computerspiele: Krankenkasse warnt vor Suchtgefahr für Kinder

BERLIN - Im Umgang mit Computerspielen legen nach Hochrechnungen rund 465 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland ein auffälliges Verhalten bis hin zur Sucht an den Tag. Betroffene geben etwa mehr Geld für ihr Hobby aus, fehlen häufiger in der Schule und haben mehr emotionale Probleme als unauffällige Spieler. Das geht aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Suchtfragen (Hamburg) und der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Tarifverhandlungen für 39 000 Beschäftigte der ostdeutschen Energiewirtschaft

HALLE - In Halle gehen am Dienstag (10.00 Uhr) die Tarifverhandlungen für die rund 39 000 Beschäftigten der ostdeutschen Energiewirtschaft in die zweite Runde. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Auftakt eine Kundgebung organisiert. Er rechne mit 180 bis 220 Teilnehmern, sagte ein Sprecher.

Weitere Meldungen

-Presse: Milliarden-Geldwäsche von Russland in den Westen

-Studie: Im Homeoffice arbeiten Eltern länger als im Betrieb

-GENF: Volkswagen findet ersten Partner für eigenen Elektrobaukasten

-GENF: E-Autos im Mittelpunkt des Genfer Autosalons

-Neues Spitzen-Duo präsentiert die Bilanz der DZ Bank

-Gericht: Bosch muss keine Unterlagen zum VW-Abgasskandal herausgeben

-Urteil erwartet im Schadenersatzprozess gegen Merck in Frankreich

-Reisemesse ITB vor der Eröffnung - Partnerland Malaysia

-SAP-Konkurrent Salesforce übertrifft Erwartungen - Aber Ausblick enttäuscht

-Bundesverband WindEnergie protestiert gegen Brandenburger Moratorium

-Kreise: Vodafone plant Milliarden-Wandelanleihe wegen Unitymedia-Übernahme

-Autobauer Volvo will Topgeschwindigkeit von 180 km/h einführen

-Evonik verkauft Methacrylat-Geschäfts an Finanzinvestor - Hoher Preis

-Jungheinrich will profitabler werden

-Habeck fordert stärkere Tarifbindung - auch in der Öko-Branche

-ITB/Branchenverband: Politik muss Thema Tourismus stärker bündeln

